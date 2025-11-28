Gỡ vướng hàng tồn kho, hướng dẫn chủ tạp hóa xuất hóa đơn từng cái kẹo 28/11/2025 20:05

(PLO)- Nhiều lo ngại về xử lý hàng tồn kho và cách xuất hóa đơn bán lẻ đã được ngành thuế hướng dẫn cụ thể giúp hộ kinh doanh yên tâm chuyển sang phương pháp kê khai.

Chiều 28-11, Thuế cơ sở 12 (trực thuộc Cục Thuế TP.HCM) đã tổ chức hội nghị đối thoại nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các hộ kinh doanh trên địa bàn trong lộ trình chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai, áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Gỡ vướng xuất hóa đơn bán lẻ, tách bạch tài khoản

Tại hội nghị, vướng mắc lớn nhất của nhóm hộ kinh doanh tạp hóa, bán lẻ là việc phải xuất hóa đơn điện tử cho các giao dịch giá trị nhỏ từng cái kẹo nhưng tần suất lớn. Bà con lo ngại quy trình phức tạp và tốn kém chi phí in ấn, nhiều người mua cũng không lấy hóa đơn.

Giải tỏa nỗi lo này, ông Giang Văn Hiển, Phó Trưởng Cục Thuế TP.HCM, khẳng định công nghệ đã giải quyết được bài toán trên. Hiện nay, cơ quan thuế và các nhà cung cấp giải pháp đang đồng hành, cung cấp nhiều phần mềm kế toán miễn phí. Với chức năng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, việc xuất hóa đơn trở nên cực kỳ đơn giản.

"Chủ tiệm tạp hóa chỉ cần dùng máy quét mã vạch 'chiếu' vào sản phẩm là máy tự nhận diện giá, tên hàng và in phiếu. Ngay cả khi một em bé mua cái kẹo không lấy hóa đơn, hệ thống vẫn ghi nhận doanh thu để đảm bảo tính trung thực" - ông Hiển chia sẻ.

Các hộ kinh doanh kiến nghị cơ quan thuế phải có hướng dẫn cụ thể nhằm tháo gỡ các lo lắng về hàng tồn kho, xuất hóa đơn bán lẻ... Ảnh: QH

Lãnh đạo Thuế TP.HCM nhấn mạnh, việc chuyển đổi này thực chất là để bảo vệ những người làm ăn chân chính. Khi mọi giao dịch đều minh bạch, những hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật, nhập hàng chính ngạch sẽ không còn bị cạnh tranh không lành mạnh bởi những đối tượng buôn lậu, bán hàng giả, hàng kém chất lượng trốn thuế. Chi phí cho một tờ hóa đơn rất nhỏ, không đáng kể so với lợi ích bảo vệ an toàn pháp lý cho chính hộ kinh doanh.

Lãnh đạo Thuế TP.HCM và Thuế cơ sở 12 giải đáp các thắc mắc cho các hộ kinh doanh chuyển đổi. Ảnh: QH

Nhiều hộ kinh doanh thắc mắc về mở tài khoản để tên cá nhân hay hộ kinh doanh, đại diện Thuế cơ sở 12 hướng dẫn hộ kinh doanh cần mở tài khoản ngân hàng đứng tên Hộ kinh doanh (gắn với mã số thuế), thay vì dùng tài khoản cá nhân. Việc này giúp tách bạch dòng tiền kinh doanh và chi tiêu đời sống, đảm bảo tính hợp pháp khi chứng minh doanh thu, chi phí.

Xử lý hàng tồn kho và kiến nghị từ cơ sở

Vấn đề "nóng" nhất là xử lý lượng hàng tồn kho tích lũy từ giai đoạn nộp thuế khoán (thường không lưu đủ hóa đơn đầu vào. Hộ kinh doanh lo ngại khi lên kê khai thuế tính trên doanh thu/chi phí thực sẽ không chứng minh được nguồn gốc số hàng này để xuất bán.

Giải đáp vấn đề này, bà Trần Thị Mai Thảo, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Thuế Gia Long hướng dẫn sẽ có giải pháp chuyển tiếp. Cụ thể, đối với hàng hóa tồn trước thời điểm chuyển đổi, hộ kinh doanh được thực hiện kiểm kê thực tế và lập bảng kê (với hàng hóa đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc) để ghi nhận số dư đầu kỳ trên sổ sách kế toán.

Tuy nhiên, bà Thảo cũng lưu ý với hộ kinh doanh, quy định này chỉ áp dụng cho hàng tồn cũ; từ ngày 1-1-2026, mọi hàng hóa mua vào bắt buộc phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Thuế cơ sở 12 đặt mục tiêu đến ngày 20-12-2025 sẽ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi 100% hộ khoán sang kê khai. Ảnh: QH

Ông Trần Minh Nhã, Trưởng Thuế cơ sở 12 thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn thực tế hiện chưa có quy định chính thức quản lý thuế cụ thể đối với hộ kinh doanh khi chuyển đổi như quy định chi tiết về hàng tồn, ngưỡng miễn thuế... gây khó khăn cho việc hướng dẫn.

"Thuế cơ sở 12 đề xuất Thuế TP.HCM kiến nghị Cục Thuế (Bộ Tài chính) sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh khi chuyển đổi mô hình để cơ sở có căn cứ pháp lý vững chắc hướng dẫn người nộp thuế thực hiện" - lãnh đạo Thuế cơ sở 12 thông tin.

Theo báo cáo Thuế cơ sở 12 (địa bàn quản lý gồm các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông và các xã Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh), tính đến ngày 26-11, Thuế cơ sở 12 đã vận động chuyển đổi được 7.277 hộ trên tổng số 14.169 hộ khoán thuộc diện cần chuyển đổi (đạt tỷ lệ trên 51%). Đơn vị này đang phấn đấu đến ngày 20-12-2025 hoàn thành mục tiêu chuyển đổi 100% hộ khoán sang hộ kê khai theo chỉ đạo.