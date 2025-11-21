Miễn phí phần mềm cho hơn 345.000 hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoản sang kê khai 21/11/2025 17:28

(PLO)- Chiến dịch "60 ngày cao điểm" tại TP.HCM đang nóng lên với cam kết hỗ trợ toàn diện từ ngành thuế và các "ông lớn" cung cấp dịch vụ cho hộ kinh doanh bỏ thuế khoán chuyển đổi sang kê khai.

Trước thời điểm ngày 1-1-2026, thời điểm áp dụng phương pháp tự khai tự nộp, Thuế TP.HCM kích hoạt kế hoạch với Agribank, BIDV, VNPAY và Hội Tư vấn Thuế, tung gói hỗ trợ miễn phí kéo dài 3 năm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán qua kê khai.

Cú hích công nghệ: Miễn phí, cầm tay chỉ việc

Thách thức đặt ra cho ngành thuế TP.HCM là rất lớn khi phải quản lý tổng cộng 364.461 hộ kinh doanh (bao gồm cả số liệu phân bổ tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong đó, số lượng hộ đang nộp thuế khoán chiếm áp đảo với 345.893 hộ, so với vỏn vẹn 18.568 hộ đang kê khai.

Để khối lượng khổng lồ này chuyển mình thành công, "đòn bẩy" công nghệ và tài chính được xác định là yếu tố tiên quyết.

Cụ thể hóa quyết tâm này, ngày 14-11-2025, Cục Thuế TP.HCM và VNPAY đã ký kết hợp tác chiến lược. Ngay sau đó, Agribank cùng VNPAY công bố gói ưu đãi "khủng": miễn phí toàn bộ giải pháp chuyển đổi số đến hết năm 2028.

Gói hỗ trợ bao gồm hệ sinh thái cần thiết: phần mềm hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice, dịch vụ truyền nhận dữ liệu (TVAN), chữ ký số HSM và phần mềm quản lý bán hàng. Các giải pháp thanh toán hiện đại như PhonePOS (biến điện thoại thành máy POS) và hợp đồng điện tử VNEDOC cũng được cung cấp không giới hạn để hỗ trợ tiểu thương.

Hiện TP.HCM đang có 345.893 hộ kinh doanh nộp thuế khoán sẽ chuyển đổi sang kê khai từ năm 2026.

Tiếp nối làn sóng này, ngày 20-11, BIDV cũng chính thức nhập cuộc với ứng dụng MyShop Pro. Ngân hàng này "chơi lớn" khi miễn phí trọn đời ứng dụng quản lý bán hàng cho khách hàng đăng ký trước ngày 31-12-2025, đồng thời tặng loa thanh toán và miễn phí 6 tháng sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử.

Đánh giá về sự hợp tác này, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Thuế TP.HCM, khẳng định đây không chỉ là hỗ trợ kỹ thuật mà là sự cam kết đồng hành để tăng cường minh bạch. Ông nhấn mạnh vai trò của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) trong việc sát cánh cùng người dân, đảm bảo việc ghi chép sổ sách, kê khai diễn ra thuận lợi và đúng pháp luật.

Phân nhóm hộ kinh doanh, giải đáp trong 24 giờ

Để chiến dịch "60 ngày cao điểm" (từ 1-11 đến 30-12-2025) đạt hiệu quả thực chất, Thuế TP.HCM không áp dụng chính sách cào bằng mà thực hiện phân loại đối tượng hỗ trợ.

Dựa trên số liệu rà soát 345.893 hộ khoán, cơ quan thuế đã phân chia thành 3 nhóm rõ rệt dựa trên doanh thu:

Nhóm 1 (Doanh thu ≤ 200 triệu đồng/năm): Chiếm số lượng lớn nhất với 179.223 hộ.

Nhóm 2 (Doanh thu từ trên 200 triệu đến 3 tỉ đồng/năm): Có 163.571 hộ.

Nhóm 3 (Doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm): Nhóm trọng điểm với 3.099 hộ.

Việc phân nhóm này giúp cơ quan thuế tập trung nguồn lực chính xác. Đối với nhóm doanh thu lớn, việc chuyển đổi lên doanh nghiệp hoặc kê khai đầy đủ là bắt buộc; trong khi nhóm nhỏ hơn được hỗ trợ làm quen với minh bạch hóa đơn.

Nhiều ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ cam kết miễn phí các phần mềm quản lý bán hàng, thanh toán cho hộ kinh doanh.

Về phương thức triển khai, lãnh đạo Thuế TP.HCM cho biết ngành thuế đã kích hoạt cơ chế phản ứng nhanh. Các đội hỗ trợ lưu động được tung xuống tận chợ truyền thống, trung tâm thương mại để hướng dẫn theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng hộ". Đáng chú ý, thông qua mã QR khảo sát và tiếp nhận vướng mắc trực tuyến, lãnh đạo các chi cục thuế cam kết xử lý 100% câu hỏi của người dân trong vòng 24 giờ.

Các Thuế cơ sở (Thuế TP.HCM) trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các hộ kinh doanh chuyển đổi trên địa bàn.

Tính đến hiện tại, nỗ lực số hóa đã cho thấy những tín hiệu tích cực ban đầu. Thuế TP.HCM cho biết đã có 26.479 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó 20.424 hộ đã thực hiện xuất hóa đơn, đạt tỷ lệ sử dụng thực tế 83%. Đây là tiền đề quan trọng để TP.HCM hiện thực hóa mục tiêu minh bạch nguồn thu và công bằng thuế vào năm 2026.