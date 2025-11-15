Chủ hộ kinh doanh không đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt tới 75 triệu đồng 15/11/2025 15:38

Theo quy định của Luật BHXH, chủ hộ kinh doanh đóng BHXH, BHYT bắt buộc với mức 29,5% trên mức tiền lương tháng do chủ hộ chọn làm căn cứ đóng, nhưng không thấp hơn mức tham chiếu (hiện bằng mức lương cơ sở) và không cao hơn 20 lần mức tham chiếu. Tỉ lệ 29,5% gồm: 22% đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 4,5% vào quỹ BHYT.

Chủ hộ kinh doanh không đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt tới 75 triệu đồng. Ảnh minh họa

Như vậy, với mức tham chiếu hiện hành, mức đóng của chủ hộ kinh doanh hiện nay như sau:

- Mức đóng thấp nhất: 29,5% × 2.340.000 = 690.300 đồng/tháng;

- Mức đóng cao nhất (20 lần mức tham chiếu): 29,5% × 20 × 2.340.000 = 13.806.000 đồng/tháng.

Theo Luật BHXH năm 2024, từ ngày 1-7-2025, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (các chủ hộ còn lại, áp dụng từ ngày 1-7-2029).

Chủ hộ kinh doanh vi phạm quy định này có nguy cơ chịu chế tài phạt vi phạm lên tới 75 triệu đồng (tùy theo mức độ vi phạm) và phải chấp hành các biện pháp để khắc phục hậu quả.

Cụ thể, theo Điều 39 của Nghị định số 12/2022 ngày 17-1-2022 của Chính phủ, mức phạt đối với người sử dụng lao động (trong đó có hộ kinh doanh) vi phạm quy định về đóng BHXH bắt buộc được chia thành ba nhóm hành vi cụ thể như sau:

Một là, phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng, đối với các hành vi: chậm đóng; đóng không đúng mức quy định; đóng không đủ số người thuộc diện tham gia hoặc chiếm dụng tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ.

Hai là, phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, nhưng không quá 75 triệu đồng, đối với trường hợp không đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ NLĐ thuộc diện bắt buộc, song chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ba là, phạt tiền từ 50 triệu đến 75 triệu đồng đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHTN hoặc sửa chữa, làm sai lệch văn bản, tài liệu trong hồ sơ để đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn quy định vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nhiệp, nhưng các trường hợp này chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, BHXH TP.HCM khuyến nghị các chủ hộ thực hiện đúng quy định pháp luật, kịp thời tham gia BHXH bắt buộc để đảm bảo quyền lợi an sinh lâu dài và tránh các chế tài xử phạt không đáng có.