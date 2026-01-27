Đột kích kho lạnh doanh nghiệp, lộ diện hơn 740kg thịt cá không rõ nguồn gốc 27/01/2026 07:39

(PLO)- Các cơ quan chức năng liên quan đã phát hiện kho thực phẩm đông lạnh gồm thịt cá không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có tài liệu liên quan đến chất lượng của hàng hóa, không bảo đảm an toàn sử dụng tại phường Bến Cát.

Chiều 26-1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 19 - Chi cục QLTT TP.HCM - phối hợp cùng Công an phường Bến Cát, Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực 5 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) đã kiểm tra, phát hiện hơn 740 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại một doanh nghiệp ở TP.HCM. Cơ quan chức năng đã xử lý niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

Hàng loạt thịt cá, gia cầm "trắng thông tin" trong kho lạnh

Sự việc diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 26-1, Đoàn kiểm tra do ông Cao Thiện Bình - Kiểm soát viên, Trưởng đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 19 chủ trì, bất ngờ kiểm tra địa điểm kinh doanh tại đường NC2, khu phố Mỹ Thạnh, phường Bến Cát.

Buổi làm việc có sự phối hợp của các đơn vị chức năng địa phương gồm ông Lê Hữu Trân - Phó Trưởng Công an phường Bến Cát và ông Nguyễn Thanh Sang - Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5.

Tại đây, bà Tôn Nữ Thanh Thanh, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV phát triển Thanh Vy xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra kho hàng lại trái ngược hoàn toàn. Lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 744 kg thực phẩm đông lạnh các loại đang chờ tiêu thụ, bao gồm: 434 kg thịt cá biển, 214 kg thịt vịt và 96 kg thịt heo.

Hơn 740 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có tài liệu liên quan đến chất lượng của hàng hóa, không bảo đảm an toàn sử dụng chờ đưa ra tiêu thụ thị trường Tết. Ảnh: MINH LONG

Đáng báo động, toàn bộ số hàng hóa trị giá hơn 38 triệu đồng này đều trong tình trạng "ba không": không nhãn hiệu, không ghi ngày sản xuất và không có hạn sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ doanh nghiệp không xuất trình được bất kỳ hóa đơn hay tài liệu chất lượng nào kèm theo.

Căn cứ khoản 20 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, đoàn kiểm tra xác định đây là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Doanh nghiệp thừa nhận vi phạm, đề nghị tiêu hủy

Làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành, bà Tôn Nữ Thanh Thanh thừa nhận toàn bộ số thực phẩm trên thuộc sở hữu của công ty, được thu mua từ các nguồn trôi nổi trên thị trường để kinh doanh kiếm lời. Bà Thanh khai nhận không biết danh tính người bán cũng như nơi sản xuất của lô hàng.

Trước chứng cứ rõ ràng, đại diện doanh nghiệp đã ký biên bản thừa nhận hành vi vi phạm hành chính: "Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm". Nhận thức được nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người, Giám đốc Công ty Thanh Vy đã chủ động đề nghị tiêu hủy toàn bộ số tang vật này khi có quyết định xử phạt.

Những thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh: MINH LONG

Về phương án xử lý tang vật, do số hàng hóa bắt buộc phải bảo quản ở nhiệt độ -20 độ C, trong khi Công an phường Bến Cát và Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 đã nỗ lực liên hệ nhưng không thuê được kho lạnh chuyên dụng bên ngoài, các bên đã thống nhất phương án xử lý tại chỗ.

Toàn bộ số thực phẩm nói trên đều ở trong tình trạng "ba không": không nhãn hiệu, không ghi ngày sản xuất và không có hạn sử dụng. Ảnh: MINH LONG

Được sự đồng ý của Ban chỉ huy Công an phường, đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong toàn bộ lô hàng ngay tại kho lạnh của Công ty Thanh Vy. Doanh nghiệp cam kết giữ nguyên hiện trạng, không tẩu tán hàng hóa trong thời gian chờ cơ quan chức năng ra quyết định xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.