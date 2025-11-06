Phát hiện hàng nghìn viên 'An Cung ngưu Hoàng Nam Dương' không rõ nguồn gốc 06/11/2025 16:21

(PLO)- Tại điểm kinh doanh công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện hàng nghìn viên "An Cung ngưu Hoàng Nam Dương" không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hàng nghìn viên An Cung ngưu Hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện

Ngày 6-11, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, trong ba ngày đầu tháng 11-2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng giả và thực phẩm chức năng nhập lậu, với tổng trị giá ước tính hơn 2,6 tỉ đồng, góp phần ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng hóa vi phạm gia tăng trong dịp cao điểm cuối năm.

Trong đó, đáng chú ý, chiều ngày 3-11-2025, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh tại Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương (khu Đồn Điền, phường Tuần Châu, TP. Hạ Long).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu Hoàng Nam Dương loại 0,3g/viên/hộp không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 50 hộp Nam Dương Quan Trang Trấn loại 24 viên/hộp có xuất xứ Thái Lan, nhập lậu.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh tại Công ty TNHH Đồng nhân đường Nam Dương. Ảnh: QLTTQN

Tổng giá trị lô hàng vi phạm theo giá niêm yết lên tới gần 690 triệu đồng. Đội QLTT số 1 sau đó đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và đang hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử phạt, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định pháp luật.

Tiếp đến, ngày 5-11-2025, Đội QLTT số 1 tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng Đội QLTT số 2 tiến hành khám kho hàng tại thôn Đông Thành, xã Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh) do ông Nguyễn Trọng Hoành (34 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm 2.929 đôi dép mang nhãn hiệu CROCS, ước tính trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Gần 3000 đôi dép mang nhãn hiệu CROCS có dấu hiệu giả mạo, ước tính trị giá hơn 2 tỉ đồng. Ảnh: QLTTQN

Ông Hoành khai nhận đã mua trôi nổi toàn bộ số hàng hóa trên để kinh doanh kiếm lời, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đội QLTT số 1 hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng, củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan tố tụng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.