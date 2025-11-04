Mở đợt cao điểm đẩy lùi hàng lậu, không rõ nguồn gốc, hàng giả 04/11/2025 16:48

(PLO)- Chi cục QLTT TP.HCM chỉ đạo các Đội tăng cường kiểm tra, xử lý hàng lậu, hàng giả... nhất là trên các kênh thương mại điện tử.

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, đơn vị đang mở đợt cao điểm đẩy lùi tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại.

​Công tác kiểm tra được đặc biệt chú trọng trên nền tảng thương mại điện tử.

​Theo đó, qua công tác trinh sát địa bàn và theo dõi trên mạng xã hội, vào ngày 28 và 29-10, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 16 (thuộc Chi cục QLTT TP.HCM) đã kiểm tra đột xuất ba hộ kinh doanh. Các hộ này hoạt động trên địa bàn xã Củ Chi, xã Tân An Hội và xã Phú Hòa Đông.

​Tại đây, các hộ này đang kinh doanh mỹ phẩm và các mặt hàng thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Ngoài ra, hàng hóa còn không có nhãn hiệu, không ghi nhãn theo quy định, không có hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

​Qua kiểm tra thực tế tại các điểm kinh doanh trên, Đội QLTT số 16 đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm. Hàng hóa gồm: 40 hộp kem dưỡng da, 42 chai nước hoa (loại 10ml/chai), 30 đôi dép, 23 quần thun dài, 10 thắt lưng giả da và các sản phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài.

​Tổng cộng có 145 đơn vị sản phẩm, trị giá 28.720.000 đồng.

​Đoàn kiểm tra đã trình lãnh đạo Chi cục QLTT TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh trên. Các hộ này bị xử phạt về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Đội QLTT số 9 phối hợp với phường Long Thành phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Chi cục QLTT TP.HCM

Thời gian qua, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Sở Công Thương, Chi cục QLTT TP.HCM đã liên tục chỉ đạo các Đội nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Mục tiêu là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.

​Đáng chú ý, ngày 30-10 vừa qua, Đội QLTT số 9 đã tăng cường kiểm tra mặt hàng thực phẩm, tập trung vào chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

​Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với đại diện UBND phường Long Trường, TP.HCM kiểm tra đột xuất một điểm chứa trữ kinh doanh hàng hóa.

​Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện và thu giữ hơn 1.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm các loại. Lô hàng này không có hóa đơn chứng từ, không hồ sơ công bố chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu nhập lậu, với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

​Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.