Thu gần 52 tỉ đồng nhờ bán bánh trung thu online, loại giá rẻ từ 10.000 đồng bán chạy nhất 02/10/2025 14:46

(PLO)- Chỉ trong 1 tháng, doanh thu bán bánh trung thu trên các sàn thương mại điện tử ghi nhận đạt gần 52 tỉ đồng.

Thống kê của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cho biết, nhu cầu mua sắm bánh trung thu vẫn giữ nhịp, nhất là trên các nền tảng thương mại điện tử.

Thu gần 52 tỉ nhờ bán bánh trung thu online

Tính từ ngày 24-8 tới ngày 22-9 (1 tháng trước trung thu), doanh số bán bánh trung thu trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt 51,7 tỉ đồng, với 796 ngàn sản phẩm bánh trung thu được bán ra thành công.

Trong đó TikTok Shop là nền tảng bán bánh trung thu cao nhất với doanh thu 29,9 tỉ. Tiếp đến là Shopee với ước tính đạt 20,5 tỉ, Lazada là 1,3 tỉ và doanh số còn lại thuộc về Tiki với 34,6 triệu.

Trung bình mỗi ngày người Việt chi 1,7 tỉ đồng để mua bánh trung thu trong khoảng thời gian từ ngày 24-8 tới ngày 22-9. Ảnh: Thu Hà

Số liệu thống kê còn chỉ ra, phân khúc bánh trung thu có giá rẻ được mua mạnh hơn nhóm bánh cao cấp, đặc biệt ở nhóm có phân khúc giá từ 10.000 đồng đến dưới 200.000 đồng.

Trong đó, nhóm bánh có giá 50.000 - 100.000 đồng mang về doanh thu hơn 15,5 tỉ đồng. Nhóm có giá 100.000 - 200.000 đồng cũng đạt hơn 14 tỉ đồng còn ở phân khúc giá 200.000 - 500.000 đồng cũng thu hơn 8,6 tỉ đồng trong tháng.

Đáng chú ý, bánh giá rẻ chỉ từ 10.000 - 50.000 đồng đã mang về doanh số hơn 10,5 tỉ đồng. Ở nhóm bánh giá rẻ này, riêng TikTok Shop đã chiếm 8,1 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, nhóm bánh cao cấp từ 2 triệu đồng trở lên không ghi nhận giao dịch nào. Phân khúc 1 triệu - 2 triệu ghi nhận doanh thu ít ỏi với 5,3 triệu đồng trên 4 sàn.

Doanh nghiệp lớn thi nhau lên sàn

Thống kê của Metric cũng cho thấy các doanh nghiệp sản xuất bánh lâu năm, uy tín chiếm phần lớn doanh số trên sàn thương mại điện tử. Trong đó, dẫn đầu là Kinh Đô với 34,1%, thương hiệu Lâm Thủy chiếm 26,2%, Tân Dân Lợi chiếm 17,9% và Thanh Dung chiếm 9,4%.

Các thương hiệu quen thuộc khác như Phan Farm, Tân Huê Viên, Hữu Nghị Food, Baker Baking, Kido’s và Bibizan doanh số đều ghi nhận dưới 3%.

Trao đổi với pv PLO, đại diện Mondelez Kinh Đô thông tin, mùa trung thu năm nay, ngoài triển khai các điểm bán truyền thống, Kinh Đô đã đẩy mạnh bán trên nền tảng thương mại điện tử.

Đáng chú ý, Kinh Đô đã mắt phiên bản giới hạn độc quyền online dành riêng cho thương mại điện tử. Đặc biệt, còn biến tấu hộp bánh trung thu thành phiên bản túi đeo chéo để thu hút người mua hàng online. Đơn vị này cũng cho biết, ngoài các hoạt động trưng bày bắt mắt ở các điểm bán thì doanh nghiệp còn đang đẩy mạnh bán hàng livestream với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Doanh nghiệp tận dụng bao bì để làm đồ chơi, thu hút giới trẻ. Ảnh: Kinh Đô

Đại diện Kinh Đô cho biết, năm nay đơn vị này đã ra mắt 70 hương vị bánh trung thu từ truyền thống đến hiện đại. Một số nhân bánh đang thu hút giới trẻ như bánh trung thu vị trà xanh, cam nhật, mè đen, đậu đỏ, hay lava trứng chảy...

Cạnh đó, doanh nghiệp này còn tung nhiều mẫu mã bao bì khác nhau để đáp ứng nhiều khẩu vị, thị giác của từng phân khúc khách hàng. Đơn cử như tận dụng bao bì, phụ kiện hộp bánh để lắp ghép thành chiếc trống đồ chơi cho trẻ mùa trung thu...