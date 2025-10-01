Làm trà từ hoa dâm bụt, mãng cầu xiêm… kiếm triệu đô trên Amazon 01/10/2025 07:45

(PLO)- Đưa hoa dâm bụt, mãng cầu xiêm... vào nguyên liệu để làm trà, một doanh nghiệp Việt thu triệu đô trên sàn Amazon.

Amazon Global Selling vừa thông tin, Vida Farm một nhà bán hàng Việt đã cán mốc doanh thu triệu đô trên Amazon sau 1 năm kinh doanh, nhờ bán các sản phẩm trà thảo mộc tự nhiên.

Đáng chú ý, các loại trà này sử dụng nguyên liệu hoàn toàn bằng nông sản của Việt Nam như mãng cầu xiêm, khổ qua, hoa dâm bụt, gừng, nghệ, lá trà xanh…

Bà Vida, nhà sáng lập thương hiệu trà thảo mộc Vida Farm cho biết, để chinh phục được thị trường xuất khẩu toàn cầu, đặc biệt là người tiêu dùng Mỹ, các nguyên liệu đều phải hái thủ công, đảm bảo kích thước đồng đều, không bị dập nát, giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản và những giá trị dinh dưỡng quý giá nhất.

Nhân viên Vida Farm đang sàng lọc nguyên liệu trước khi chế biến. Ảnh: Vida

“Dựa trên phản hồi khách hàng, chúng tôi liên tục cải tiến sản phẩm. Trong đó chú trọng đầu tư nghiên cứu giá trị dinh dưỡng từ những phần ít được chú ý như vỏ, thân, rễ của cây ăn quả để tìm ra những nguyên liệu độc đáo, từ đó phát triển các hương vị trà mới lạ, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người dùng Mỹ”- bà Vida chia sẻ.

Cũng theo vị này, hiện nay người tiêu dùng Mỹ đang có xu hướng sử dụng các sản phẩm thiên nhiên từ nguyên liệu tới bao bì đóng gói. Vì thế các bao bì để đóng gói sản phẩm trà của Vida Farm đều phải sử dụng bằng chất liệu kraft thân thiện môi trường nhưng vẫn đảm bảo sự tiện dụng và chắc chắn.

Bà Vida cho biết, nhờ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường mục tiêu, mà chỉ trong năm đầu tiên kinh doanh trên Amazon, Vida Farm đã cán mốc doanh thu triệu đô, và nhanh chóng vươn lên vị trí top đầu trong ngành hàng trà thảo mộc.

"Trong thời gian tới, chúng tôi đặt mục tiêu đạt 3 triệu USD trong năm thứ 2, đồng thời sẽ mở rộng danh mục sản phẩm với nguyên liệu hoàn toàn từ nông sản Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng, sẽ lan tỏa được sự trù phú của nông sản và sự sáng tạo của người Việt ra quốc tế, từ đó mang lại giá trị thực sự cho người nông dân"- bà Vida bày tỏ.

Đại diện Amazon Global Selling cũng nhìn nhận, Mỹ đang là thị trường xuất khẩu nông-lâm-thủy sản lớn của Việt Nam, chiếm đến 22% tổng kim ngạch của ngành.

Theo nền tảng này, hiện nay người tiêu dùng Mỹ ngày càng tăng cường mua sắm online và dành sự quan tâm đặc biệt với sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhất là nhóm sản phẩm trái cây, rau củ sấy khô; gia vị, trà và trà thảo mộc.

Đại diện thương hiệu tương ớt Chilica cũng nhìn nhận, hiện nay tương ớt của đơn vị này được nhà nhập khẩu bán trên Amazon với lượt bán rất cao. Đáng chú ý giá bán cao gấp hơn 10 lần giá xuất khẩu. Điều này cho thấy cơ hội kinh doanh ở Amazon với nhóm gia vị khá tiềm năng.

Amazon Global Selling cũng khuyến nghị, các doanh nghiệp Việt có thể nắm bắt và phát triển lợi thế vùng nguyên liệu bản địa, chi phí sản xuất cạnh tranh... để chinh phục lĩnh vực xuất khẩu trực tuyến.