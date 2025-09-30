Ngại hàng giả, người dùng Việt thích mua hàng chính hãng trên online 30/09/2025 15:57

(PLO)- Xu hướng mua hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử tăng nhanh do người tiêu dùng lo ngại về vấn nạn hàng giả, hàng nhái.

Tổ chức đầu tư mạo hiểm Momentum Works vừa qua đã công bố ấn phấm báo cáo "Thương mại điện tử Đông Nam Á".

Một trong những điểm đáng chú ý trong báo cáo chỉ ra xu hướng tiêu dùng chính hãng đang nổi lên nhanh chóng tại khu vực Đông Nam Á.

Làn sóng mua hàng chính hãng

Đơn vị này thống kê, doanh số từ gian hàng thương hiệu chính hãng (Shop Mall) chỉ chiếm chưa đến 30% tổng thương mại điện tử ở Đông Nam Á, trong khi đó, con số này tại Trung Quốc đã vượt 50%. Khoảng cách này cho thấy dư địa tăng trưởng cho ngành hàng chính hãng đang rất lớn ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cũng chỉ ra các shop chính hãng ngày càng chiếm ưu thế trong lựa chọn của người tiêu dùng, trở thành nhân tố chính, thúc đẩy tăng trưởng doanh số trên các sàn thương mại điện tử.

"Tính riêng hai nền tảng Shopee và TikTok Shop, mặc dù chỉ chiếm 3,4% tổng số nhà bán hàng nhưng các nhà bán hàng chính hãng lại đóng góp tới 28,7% tổng doanh số trên hai nền tảng. Điều này cho thấy vai trò vượt trội của nhóm này trong việc tạo ra giá trị bán hàng” - Metric.vn nêu trong báo cáo thị trường sàn bán lẻ trực tuyến 6 tháng đầu năm.

Người Việt tăng mua hàng chính hãng trên các nền tảng kinh doanh online. Ảnh: Thu Hà

Metric cho biết thêm, lý do người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các cửa hàng chính hãng là để đảm bảo chất lượng sản phẩm và độ tin cậy của dịch vụ trong bối cảnh hàng hóa kém chất lượng đang tràn lan trên thị trường.

Cạnh đó cũng chỉ ra tâm lý tiêu dùng đang ngày càng khắt khe, đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược lâu dài đối với chất lượng hàng hóa.

“Shop Mall vì thế không chỉ là nhóm dẫn dắt doanh số mà còn là chỉ dấu cho thay đổi trong hành vi người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử” - Metric nhận định.

Doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư

Ở góc độ sàn, đại diện Lazada nhấn mạnh, đẩy mạnh bán hàng chính hãng đang là chiến lược phát triển của nền tảng này. Chỉ tính riêng sự kiện mua sắm 9.9 vừa qua, gian hàng chính hãng LazMall ghi nhận giá trị đơn hàng trung bình tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Mới đây, nền tảng này còn bắt tay với sàn thương mại điện tử Gmarket đến từ Hàn Quốc để phân phối 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng. Thỏa thuận này tiếp nối cột mốc liên doanh giữa Tập đoàn Shinsegae và Tập đoàn Alibaba, với mục tiêu hỗ trợ 600.000 nhà bán hàng Hàn Quốc mở rộng thương mại ra toàn cầu.

Theo đó, từ cuối tháng 9 này, người tiêu dùng Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines đã có thể tiếp cận đa dạng các sản phẩm Hàn Quốc với giá hấp dẫn của nhiều thương hiệu hàng đầu chính hãng như Sulwahsoo, d’Alba, Mediheal, COSRX, Skinfood, Laneige...

Đại diện Lazada cho biết, việc bắt tay nhằm mục đích mở rộng danh mục hàng hóa chính hãng, chất lượng cao trên trên nền tảng Lazmall.

"Quan hệ hợp tác với Gmarket sẽ đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng sự đa dạng danh mục thương hiệu trên Lazada, đồng thời củng cố chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua các thương hiệu uy tín toàn cầu và địa phương”- đại diện Lazada nêu.

Ngay cả các doanh nghiệp sản xuất như Kido, Mondelez Kinh Đô dù sở hữu hàng ngàn điểm bán và kênh phân phối bán lẻ lớn nhưng vẫn đẩy mạnh kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến và sàn thương mại điện tử.

Đơn cử với Mondelaz Kinh Đô, mới đây còn giới thiệu phiên bản bánh trung thu giới hạn độc quyền dành cho thị trường online và chỉ bán trên các nền tảng thương mại điện tử như Lazada, Shopee và TikTok Shop...

Điều này được đơn vị lý giải là nhằm đáp ứng xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng khắt khe của người Việt.