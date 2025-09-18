Bán hàng online: Không nắm luật, nguy cơ bị xử phạt 18/09/2025 21:37

(PLO)- Theo các chuyên gia, việc am hiểu luật, tuân thủ nghĩa vụ thuế và quảng cáo trung thực là ba yếu tố then chốt quyết định sự uy tín và con đường phát triển bền vững của người bán hàng online.

Chiều tối ngày 18-9, Trung tâm phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (Bộ Công Thương) đã kết hợp cùng TikTok Shop tổ chức buổi đào tạo "Kinh doanh dài lâu - bắt đầu từ Luật". Sự kiện thu hút hơn 80 nhà bán hàng và các nhà sáng tạo nội dung cùng hơn 900 người tham gia tập huấn trực tuyến.

Hiểu đúng luật để kinh doanh bền vững

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT và Công nghệ số (eComDX) cho biết, người kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) cần phải thực hiện các quy định pháp luật tương tự như trong kinh doanh truyền thống.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT và Công nghệ số. Ảnh: THU HÀ

Đơn cử như với website, ông Tuấn lưu ý, trong trường hợp người kinh doanh muốn tự lập website để bán hàng thì cần phải đăng ký với Bộ Công Thương, tương tự như các thủ tục của doanh nghiệp lập website. Trên website cũng cần thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định.

Ông Tuấn cho biết, đã có trường hợp, hộ kinh doanh thuê đơn vị viết website ở ngoài và đơn vị này tự ý thêm logo chứng nhận của Bộ Công Thương ở chân trang của website, dù chưa thực hiện các thủ tục đăng ký. Khi cơ quan chức năng kiểm tra thì hộ kinh doanh này phải chịu trách nhiệm xử phạt theo quy định pháp luật.

Cũng tại đây, ông Tuấn phổ biến những điểm mới trong dự thảo Luật TMĐT như trách nhiệm của KOL, KOC, quản lý mô hình livestream, các vấn đề về TMĐT xanh… Trong đó nhấn mạnh việc các KOL/KOC… phải có trách nhiệm liên đới, thậm chí có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự nếu quảng cáo sai sự thật nhằm thu lợi bất chính.

“Sáng tạo là chìa khóa nhưng bền vững nằm ở đạo đức và tuân thủ pháp luật. Đạo đức kinh doanh là cam kết minh bạch với khách hàng. Tuân thủ pháp luật là trụ cột kiến tạo môi trường TMĐT công bằng, minh bạch.

Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu đúng và đầy đủ về luật, nghĩa vụ thuế và quảng cáo trung thực - những yếu tố quyết định uy tín và phát triển dài hạn”- ông Tuấn nói.

Về phía nền tảng, ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam bày tỏ, chương trình đào tạo này nhằm thể hiện cam kết của TikTok trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững của TMĐT tại Việt Nam.

Ông mong muốn, thông qua những buổi tập huấn, các nhà sáng tạo nội dung, nhà bán hàng sẽ trang bị được lượng kiến thức pháp lý vững chắc để đảm bảo kinh doanh bền vững. Từ đó tạo niềm tin cho người tiêu dùng có thể an tâm vui sắm.

Đóng thuế đúng cách

Cùng với vấn đề về pháp luật TMĐT, tại buổi đào tạo, các nhà kinh doanh và sáng tạo nội dung còn đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề khi nào phải đóng thuế và khi nào được sàn khấu trừ, nộp thuế thay.

Ông Trần Trọng Ninh, Chuyên viên chính Phòng Quản lý Thuế số 2, Chi cục Thuế TMĐT – Cục Thuế cho biết, người kinh doanh trước khi bán hàng online, cần tìm hiểu sàn/nền tảng mình đang kinh doanh có chức năng thanh toán hay không.

Ông Trần Trọng Ninh, Chuyên viên chính Phòng Quản lý Thuế số 2, Chi cục Thuế TMĐT. Ảnh: THU HÀ

Với các sàn có chức năng thanh toán thì người bán hàng sẽ được sàn khấu trừ, thu và nộp thuế thay cho nhà bán hàng. Nhiệm vụ của người bán là cung cấp chính xác, đầy đủ kịp thời thông tin liên quan đến thông tin nhà bán hàng, thông tin sản phẩm để sàn khấu trừ cho đúng, tránh bị truy thu khi bị kiểm tra.

Trong trường hợp, sàn/nền tảng mà người kinh doanh đang bán hàng online không có chức năng thanh toán thì người bán hàng phải tự thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

Tại đây, đã có một nhà bán cũng gửi thắc mắc về việc, người này đang làm công việc tiếp thị liên kết trên hai kênh TikTok, nhưng tiền hoa hồng của hai kênh là chung 1 số tài khoản. Như vậy việc khai thuế sẽ dựa trên kênh bán hàng hay số tài khoản?

Trả lời vấn đề này, ông Trần Trọng Ninh cho biết, hiện nay cơ quan thuế không theo dõi nghĩa vụ thuế qua số tài khoản ngân hàng mà thông qua mã số thuế. Vì thế người bán hàng sẽ phải tổng hợp thu nhập từ các tài khoản đăng ký kinh doanh, để kê khai nộp thuế theo mã số thuế. Nếu là người Việt Nam thì sử dụng mã định danh để kê khai thuế như bình thường.

Ông Ninh cũng lưu ý, để tránh bị truy thu thuế như trường hợp của nhiều nhà tiếp thị liên kết hồi đầu năm 2024 (đóng thuế theo hình thức làm công ăn lương), thì người làm tiếp thị liên kết cần đăng ký kinh doanh để được áp dụng mức thuế suất theo luật hiện hành khoảng 7% ( 5% GTGT, 2% TNCN).