‘Người trong cuộc’ chỉ cách mua sắm online ‘tỉnh táo’ 12/09/2025 09:39

(PLO)- Với các bí quyết mua sắm online như chọn nền tảng uy tín, xem đánh giá người dùng từ sao tới bình luận, quay video khi mở hàng… các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok Shop đã giúp người tiêu dùng thoát khỏi ‘ma trận’ hàng kém chất lượng khi mua sắm online.

Mua sắm online đã trở thành thói quen tiêu dùng của người Việt, nhưng trong quá trình ấy, không ít người tiêu dùng, kể cả những người am hiểu công nghệ hay TikToker… bị “vỡ mộng” với online khi mua phải hàng kém chất lượng…

Đây cũng là chia sẻ của nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Thị Kim Thoa với tài khoản TikTok Cô Ba Edit (@cobaedit7) khi nói về những tình huống mà Thoa hoặc người quen của mình đã gặp phải trong những lần mua sắm online.

“Đây là nguồn cảm hứng để tôi làm video chia sẻ bí kíp lựa chọn sản phẩm online, sau nhiều năm làm nghề, mong người tiêu dùng tỉnh táo khi mua sắm trên TikTok Shop và các nền tảng khác” -Thoa nói.

Bí quyết làm người mua hàng tỉnh táo

Theo đó, trong video, Cô Ba Edit đã chia sẻ 5 thông điệp bỏ túi cho người tiêu dùng khi mua sắm online.

Trước tiên, người tiêu dùng phải chọn mua ở những nền tảng uy tín, chính thống - nơi có chính sách đổi trả hàng, bảo vệ người bán, người mua một rõ ràng cụ thể và minh bạch.

“Với các nền tảng không có chính sách bảo vệ người dùng, khi xảy ra vấn đề, người bán dễ dàng “block” chúng ta, và khi đó người mua hàng trở nên thiệt thòi, không biết kêu ai”, Cô Ba Edit nói.

Thứ hai, cần chọn những nhà bán hàng (shop) có đánh giá tốt. Ví dụ trên TikTok Shop, người tiêu dùng chỉ nên ưu tiên mua những shop có đánh giá từ 4 sao trở lên.

Cô Ba Edit chia sẻ 5 thông điệp bỏ túi cho người tiêu dùng khi mua sắm online.

Kế tiếp, trước khi xuống tiền người tiêu dùng cần quan tâm tới các số sao và bình luận từ người mua trước đó đối với shop và sản phẩm bạn muốn mua. Đặc biệt là các sao và bình luận thấp, để vừa xem trải nghiệm thực tế người dùng, vừa đánh giá shop có phản hồi nhanh chóng, tích cực hay bỏ rơi người dùng

“Chúng ta không sợ shop 1 sao, chỉ sợ shop bỏ rơi khách hàng”, Cô Ba Edit chia sẻ và lưu ý thêm người mua hàng nên “tỉnh táo” để xem hình ảnh sản phẩm và bình luận đánh giá có bị giống nhau, lặp lại hay không, để từ đó có những đánh giá về review này mang yếu tố thực tế trải nghiệm hay tính chất quảng cáo.

Bí quyết thứ 4 là xem kỹ các thông tin sản phẩm được nhà bán hàng công bố, chọn đúng phân loại sản phẩm cần mua rồi mới thanh toán. Điều này tránh tình trạng mua nhầm rồi trả, từ đó có trải nghiệm mua sắm không liền mạch, vui vẻ.

Cuối cùng, theo Kim Thoa, người tiêu dùng nên quay video khi mở hàng đầy đủ các mặt của sản phẩm, để chứng minh tình trạng sản phẩm khi tới tay người dùng.

Cô cũng khuyến khích người tiêu dùng luôn lưu lại bằng chứng giao dịch như ảnh chụp màn hình, tin nhắn trao đổi với người bán để làm cơ sở khi khiếu nại nếu phát sinh sự cố.

Chỉ với 5 bí quyết vừa thực tế, gần gũi, video của Kim Thoa đã nhanh chóng nhận về hơn 3,3 triệu lượt xem, và hàng trăm lượt chia sẻ.

Sau khi đăng tải video ấy, Cô Ba Edit bộc bạch, nhận được nhiều lời cám ơn từ người xem vì giúp họ yên tâm trong mua sắm. Nhưng có những người bạn thừa nhận dù họ đã xem video về 5 mẹo bỏ túi song lại không áp dụng, khi xảy ra sự cố mới nhớ ra và nói “giá như”.

Tương tự như Kim Thoa, Khói (tên thật là Nguyễn Văn Linh) - nhà sáng tạo nội dung chuyên review và kinh doanh các sản phẩm giày thể thao đã chia sẻ thêm bí quyết giúp người mua chọn được sản phẩm vừa an toàn lại tương xứng với giá tiền bỏ ra.

Với thời trang, nhà sáng tạo nội dung Khói cho biết, ngoài mẫu mã người mua cần quan tâm hơn nữa tới chất lượng.

Theo Khói, với giày dép người mua thường chỉ quan tâm tới kiểu dáng, vẻ ngoài hoặc nhãn/thương hiệu, mà quên đi độ an toàn cho sức khỏe bàn chân, độ bền và tính trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm.

“Cũng như lựa chọn thực phẩm, trong thời trang chúng ta cũng nên quan tâm tới sản phẩm được làm từ nhà máy nào, độ uy tín ra sao. Với sản phẩm các thông tin về độ bám, độ bền được công bố hoặc kiểm nghiệm thế nào, có phù hợp với “sức khỏe” bàn chân người Việt hay không?”, Khói đưa ra lời khuyên.

Cũng theo vị này, chính những nguyên tắc chọn giày trên đã giúp Khói thận trọng hơn trong việc lựa chọn thương hiệu để hợp tác. Điều này vừa mang lại giá trị cho cả người mua, người bán và doanh nghiệp sở hữu sản phẩm.

“Việc nói thật, làm thật cũng là cách giúp các nhà sáng tạo nội dung như tôi có thể tồn tại bền vững với nghề”, Khói nói.

Làm nghề có trách nhiệm

Trong bối cảnh các dự thảo về Luật quảng cáo, Luật thương mại điện tử đang siết chặt hoạt động của KOL, KOC, Cô Ba Eidt và Khói đều cho rằng, điều này sẽ là trợ lực thúc đẩy nghề sáng tạo nội dung trở nên lành mạnh hơn.

“Ngay cả khi chưa được đưa vào các dự thảo luật, thì các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok đều phải tuân thủ các quy định của nền tảng trong quảng cáo như không được nói các từ ngữ mang tính chất phóng đại, nói quá, mang tính chất khẳng định, so sánh nhất - nhất là đối với các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng.

Vì thế, tôi cho rằng, sắp tới Luật quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của KOL, KOC cũng là cách để chúng tôi có trách nhiệm hơn với nghề và lời nói của mình”, chị Kim Thoa bày tỏ.

Cả hai nhà sáng tạo nội dung cũng cho biết thêm, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tham gia các chương trình phổ biến liên quan tới các luật quảng cáo, hoặc thuế mà TikTok tổ chức, để bổ sung kiến thức phục vụ công việc của mình