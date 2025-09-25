Trái cây sấy khô, gia vị Việt tạo 'cơn sốt' trên Amazon 25/09/2025 14:16

(PLO)- Rau củ, trái cây sấy khô, gia vị thuần tự nhiên, trà thảo mộc... là các nhóm sản phẩm đang tạo nên cơn sốt trên sàn thương mại điện tử Amazon.

Amazon Global Selling Việt Nam vừa ra mắt cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng thực phẩm trên Amazon, nhằm giúp các nhà bán hàng có thể phân tích xu hướng tiêu dùng trên toàn cầu, từ đó nắm bắt thông tin xuất khẩu các ngành hàng đúng mục tiêu.

Đồ ăn vặt lành mạnh, trà thảo mộc lên ngôi

Đáng chú ý, thông tin cẩm nang cho biết, hiện nay xu hướng “ăn vặt lành mạnh” của người tiêu dùng tại Hoa Kỳ, đang mở ra một cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu Việt.

Một khảo sát năm 2024 được đưa ra trong cẩm nang cho thấy, 74% người Mỹ ăn vặt hàng ngày, trong đó 56% thường thay thế bữa ăn chính bằng đồ ăn vặt, và sở thích của họ thiên về các lựa chọn lành mạnh như trái cây (47%) và rau củ (38%).

Xu hướng này đã tạo ra cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon, khi mà doanh số snack trái cây đóng gói đã tăng vọt hơn 550% và trái cây sấy khô tăng hơn 250% trong giai đoạn 2021-2024. Trong đó phân khúc xoài, thanh long, nhãn sấy khô là ngành hàng có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhất tại thị trường Mỹ.

Xoài, thanh long, nhãn sấy khô là ngành hàng có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhất tại thị trường Mỹ. Ảnh: THU HÀ

Tuy nhiên để tận dụng đúng lợi thế này tại Mỹ, thì các doanh nghiệp Việt Nam cần tính toán lại sản phẩm và bao bì phù hợp với người dùng tại đây.

"Các sản phẩm nên được thiết kế sao cho phù hợp với thói quen hàng ngày của người tiêu dùng, chẳng hạn như gói nhỏ tiện dụng và bộ sưu tập các gói sản phẩm đa dạng để khách hàng dễ dàng dùng thử. Đồng thời, bao bì phải ghi rõ thông tin dinh dưỡng và cảnh báo dị ứng để xây dựng lòng tin"- Amazon Global Selling Việt Nam khuyến nghị.

Ở góc độ nhà phân phối, NewBam - doanh nghiệp Việt chuyên sản xuất hạt điều khẳng định xu hướng ăn vặt lành mạnh tại Mỹ đang ngày một gia tăng.

Để tận dụng cơ hội này, NewBam đã nhanh chóng sản xuất các gói ăn vặt nhỏ, tiện lợi như gói 42g và 54g, thay vì túi lớn truyền thống, điều chỉnh hương vị tomyum, wasabi cho phù hợp với khẩu vị người Mỹ. Đồng thời cải tiến bao bì để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

"Với cách tiếp cận này đã giúp doanh nghiệp lọt vào top 100 sản phẩm bán chạy nhất trong ngành hàng và đạt danh hiệu “Amazon’s Choice” chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi ra mắt"- đại diện NewBam nói.

Ngoài đồ ăn vặt, hiện nay thị trường trà, đặc biệt là trà thảo mộc cũng được đánh giá là cực kỳ tiềm năng tại Mỹ.

Trong khi đó Việt Nam sở hữu lợi thế đặc biệt nhờ truyền thống trồng chè lâu đời và nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng cao. Đơn cử chỉ trà đen, sản phẩm này chiếm 84% tổng lượng tiêu thụ trà tại Mỹ.

Ngành trà cũng mở ra nhiều kỳ vọng kinh tế cho doanh nghiệp Việt trên Amazon. Ảnh: THU HÀ

Phân khúc trà thảo mộc, bao gồm các sản phẩm như trà gừng, cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng 19,3% trên Amazon vào năm 2023.

Các loại trà thảo mộc này ngày càng được người tiêu dùng trên toàn thế giới đón nhận như những liệu pháp tự nhiên để chăm sóc và giải quyết các vấn đề sức khỏe hàng ngày, từ chữa cảm lạnh đến hỗ trợ giấc ngủ.

Đại diện Vida Farm, thương hiệu thảo mộc Việt Nam cũng cho biết, đơn vị này đã thu về 1 triệu USD trong năm đầu tiên với các dòng trà thảo mộc được chế biến từ nguyên liệu địa phương như mãng cầu xiêm, hoa bibicus, gừng…

Gia vị sử dụng nguyên liệu tự nhiên có nhiều kỳ vọng tăng tốc

Amazon Global Selling Việt Nam thông tin thêm, ngoài nhóm thực phẩm sấy ăn liền, nhóm gia vị cũng là mảnh đất màu mỡ cho doanh nghiệp Việt Nam khai thác tại thị trường Mỹ.

Đơn vị này cho biết, người tiêu dùng Mỹ hiện nay có xu hướng chọn gia vị chế biến sẵn để đáp ứng tính tiện lợi trong nấu nướng nhưng phải đáp ứng hương vị nguyên bản.

Phân tích thị trường cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ của phân khúc này, với doanh số gia vị ướp thịt tăng gấp 3 lần vào năm 2023 và tiếp tục tăng gấp đôi trong năm 2024 trên Amazon. Các phân khúc đầy hứa hẹn khác bao gồm gia vị BBQ, gia vị kiểu Mexico, quế, các loại gia vị tổng hợp và thảo mộc, nằm trong top 5 phân khúc thị trường lớn nhất với tốc độ tăng trưởng ổn định từ 10-20%.

Khảo sát của Amazon cho thấy, các loại gia vị đến từ châu Á đang là danh mục phổ biến thứ tư tại Mỹ, chiếm tỉ lệ từ 45-50% được lựa chọn chủ yếu bởi các khách hàng trẻ thế hệ millennials và gen Z.

“Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tự nhiên nhờ nguồn nguyên liệu chất lượng cao như tiêu, hồi, quế, cùng với chi phí sản xuất cạnh tranh. Vì thế doanh nghiệp cần tập trung vào sản phẩm có giá trị gia tăng, đặc biệt là gia vị chế biến”- cẩm nang nêu.