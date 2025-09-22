Xuất khẩu sầu riêng bứt phá 22/09/2025 15:10

Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit) cho biết, tính tới ngày 19-9, giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 6,1 tỉ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 9-2025, tính sơ bộ trong 20 ngày đầu tháng 9, giá trị xuất khẩu đạt 1,3 tỉ USD, tăng xấp xỉ 36% so với tháng trước và tăng 41% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính đến từ nhu cầu tiêu dùng của Trung Quốc, khi thị trường này chiếm khoảng 60% xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Trong đó sầu riêng là loại quả đạt tăng trưởng tốt nhất do vào chính vụ thu hoạch của khu vực Tây Nguyên, chất lượng ổn định, giá cả phải chăng. Thêm vào đó, nhu cầu tiêu thụ ở Trung Quốc vừa qua khá cao nhờ vào các dịp quan trọng như Trung thu, Quốc khánh.

Đại diện VinaFruit cũng thông tin thêm, ngoài sầu riêng, xuất khẩu trong tháng 9 còn đón tín hiệu tốt nhờ dừa, chuối, xoài, bưởi, chanh leo…

Xuất khẩu rau quả 9 tháng đầu năm đạt 6,1 tỉ USD. Ảnh: Nguyễn Đình Tùng - CEO Vina T&T Group.

Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam qua một số thị trường như Maylaysia, Hoa Kỳ, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hà Lan ghi nhận đà tăng cao, lần lượt là 67%, 60%, 49% và 39% so với 8 tháng đầu năm 2024. Với đà tăng này, dự kiến giá trị xuất khẩu rau quả cuối năm 2025 có thể đạt 8 tỉ USD.

“Cuối năm, có thể sầu riêng sẽ tiếp tục bứt phá. Tháng 10, vụ thu hoạch chính vụ của Tây Nguyên sẽ kết thúc, nhưng chúng ta vẫn có nguồn cung trái vụ vào tháng 11-12. Đây là giai đoạn các quốc gia khác gần như không còn hàng, tạo lợi thế cho nông sản Việt, giúp giá duy trì ở mức cao. Từ đó thúc đẩy giá trị xuất khẩu của ngành rau quả cuối năm”- đại diện VinaFruit chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả tháng 9 đạt 234 triệu USD, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đạt 1,9 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc… tiếp tục là các thị trường ghi nhận giá trị nhập khẩu rau quả cao vào Việt Nam.