Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 46% so với cùng kỳ 05/09/2025

(PLO)- So với cùng kỳ năm ngoái, giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 đạt 5.580 USD/tấn, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo của Cục chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lượng xuất khẩu cà phê tháng 8 năm 2025 ước đạt 95 ngàn tấn với giá trị đạt hơn 429 triệu USD.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, cà phê xuất khẩu đạt 1,2 triệu tấn thu về 6,42 tỉ USD, tăng 8,7% về khối lượng và tăng 59,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 cũng tăng trưởng tốt, ước đạt 5.580 USD/tấn, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá cà phê bình quân 8 tháng đầu năm đạt mức 5.580 USD/tấn. Ảnh: HẠ QUYÊN

Cũng theo báo cáo, thị trường cà phê trong nước đang có xu hướng tăng giá tích cực sau giai đoạn trầm lắng trong tháng 7.

Nhu cầu xuất khẩu cao, nguồn cung hạn chế do thời tiết bất lợi tại các nước sản xuất cà phê lớn như Brazil và Indonesia, cùng lo ngại về chính sách thuế quan mới của Mỹ, đã thúc đẩy giá cà phê Việt Nam phục hồi mạnh. Đây cũng là triển vọng tích cực cho thị trường trong những tháng cuối năm.

Xét về thị trường xuất khẩu, Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 14,5%, 7,5% và 7,4%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Đức tăng 2 lần, thị trường Italia tăng 51,5%, thị trường Tây Ban Nha tăng 60,8%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở thị trường Mexico với mức tăng hơn 91 lần và tăng thấp nhất ở thị trường Trung Quốc với mức tăng gần 12%.

Trước đó, phát biểu tại “Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025”, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao cũng thông tin, châu Âu đang là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam.

Trước tình hình Hoa Kỳ áp thuế cao 20% sẽ đặt ra nhiều thách thức so với các nước cùng sản xuất cà phê, tuy nhiên cũng là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu trong các tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần khai thác thị trường Trung Quốc, bởi đây là thị trường tiềm năng, hiện cà phê nhân xuất khẩu sang Trung Quốc chưa cao. Trong khi, mới đây, Trung Quốc đã cấp phép cho 183 doanh nghiệp cà phê của Brazil được xuất khẩu vào thị trường này. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam cần sớm tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Cũng theo ông Nam, hiện nay cà phê Việt Nam chủ yếu xuất khẩu, cà phê nội địa trong nước tiêu thụ chỉ dừng ở mức 15%. Các các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê chịu áp lực lớn về vốn kinh doanh; chịu áp lực về thuế trong nước, không được ngân hàng cho vay. Theo dự báo, 6 tháng cuối năm 2025 ngành cà phê sẽ xuất khẩu 1,5 triệu tấn.

Hiệp hội ước tính, với dự báo xuất khẩu 1,5 triệu tấn, giá trị 7,5 tỉ USD trong năm 2025, số tiền VAT 5% nộp trước tương đương khoảng 370 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng). Do đó, kiến nghị Bộ Tài chính đề xuất đưa cà phê nhân xanh vào nhóm không chịu VAT, giúp giảm gánh nặng vốn cho doanh nghiệp.