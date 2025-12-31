Doanh nghiệp tung hàng Tết sớm, tặng 10 iPhone 17 để hút khách 31/12/2025 07:49

(PLO)- Vừa bước qua lễ Giáng sinh, khắp các siêu thị, chuỗi bán lẻ và chợ truyền thống đã đưa hàng hóa phục vụ Tết lên kệ, mong muốn tiếp cận người dân sớm hơn.

Trưa 30-12, tranh thủ mua sắm tại siêu thị Lotte Mart Gò Vấp, chị Thanh Thảo (TP.HCM) nhận thấy không khí Tết đã tràn ngập các gian hàng với sắc đỏ, vàng chủ đạo.

“Năm nay, các mặt hàng từ bánh kẹo, nước uống đến giỏ quà Tết đã 'đổ bộ' sớm hơn mọi năm, lại có nhiều sản phẩm khuyến mãi tặng kèm”, chị Thảo chia sẻ.

Hàng hóa Tết đã đầy sạp chờ khách

Ghi nhận tại các siêu thị khu vực TP.HCM như Lotte Mart, Emart, MM Mega Market, Co.opmart, Bách Hóa Xanh… cho thấy hầu hết các mặt hàng tiêu thụ mạnh đã lên kệ. Bánh kẹo, nước ngọt, đồ uống có cồn, giò chả cho tới giỏ quà Tết đã phủ kín các quầy kệ.

Các mặt hàng bánh kẹo, đồ thiết yếu cho mùa Tết đã phủ đầy các kệ hàng tại siêu thị. Ảnh: THU HÀ

Đại diện các chuỗi bán lẻ cho biết công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết 2026 đã được triển khai từ đầu quý IV-2025, tập trung vào nhóm thiết yếu. Việc chuẩn bị sớm giúp chủ động nguồn cung, tiếp cận khách hàng để kích cầu cuối năm.

Đại diện hệ thống siêu thị Saigon Co.op cho biết đơn vị đã chủ động nguồn hàng từ sớm, tăng trữ lượng đến 40% để đảm bảo bình ổn giá. Hệ thống cũng triển khai chuỗi khuyến mãi theo từng giai đoạn, giúp người dân mua sắm tiết kiệm.

Ngoài ra, đơn vị này tham gia chương trình bình ổn thị trường của TP.HCM với đa dạng mặt hàng như gạo, đường, dầu ăn, thịt, trứng, thực phẩm chế biến, rau củ quả... Saigon Co.op cũng giới thiệu bộ sưu tập giỏ quà Tết 2026 với giá từ 99.000 đồng/hộp, áp dụng ưu đãi đến 32% cho khách đặt sớm.

Không chỉ ở chuỗi bán lẻ, tại các chợ truyền thống, nhiều mặt hàng như kiệu, hành, dưa món… đã xuất hiện trên sạp. Giá các mặt hàng này tương đương hoặc cao hơn năm ngoái 10-15%.

Bà Bích Hồng, tiểu thương chợ Phạm Văn Bạch (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM), cho hay giá kiệu, hành khô tăng nhẹ 10% so với cùng kỳ. Hiện củ kiệu nguyên rễ, về chợ sớm đang bán với giá 60.000 – 70.000 đồng/kg.

"Năm nay nguồn hàng không nhiều do ảnh hưởng mưa lũ. Tuy nhiên, do sức mua kém nên giá hàng hóa không thể tăng quá cao", bà Hồng nói.

Đại diện ban quản lý chợ Bình Điền cũng thông tin nhiều tiểu thương đã chủ động làm việc từ sớm với các đầu mối, nông dân để đảm bảo nguồn cung cao điểm. Nguồn hàng từ các doanh nghiệp cũng được huy động thêm để đáp ứng nhu cầu tăng cao, nhất là từ 24 đến 27 tháng Chạp.

Về phía nhà sản xuất, đại diện Mondelez Kinh Đô cho biết đã tung ra hơn 30 bộ sản phẩm phục vụ nhu cầu biếu tặng, thưởng thức dịp Tết 2026. Bao bì năm nay được đầu tư với gam màu đỏ - vàng, kết hợp biểu tượng hoa mai, hoa đào, chim én...

Tương tự, Công ty TNHH Sản xuất Tân Quang Minh (Bidrico) tung ra khoảng 800.000 hộp quà Tết với giá bình dân, trung bình từ 175.000 đồng/hộp.

Coca-Cola Việt Nam cũng khởi động chiến dịch Tết 2026 từ giữa tháng 12 với bao bì in hình én vàng, hoa đào, mai. Hãng này còn triển khai khuyến mãi kích cầu như tặng 10 iPhone 17 mỗi ngày cho khách hàng may mắn.

Doanh nghiệp đưa hàng hóa Tết lên kệ từ sớm để kích cầu tiêu dùng. Ảnh: THU HÀ

Nỗ lực kìm giá dù chi phí đầu vào tăng

Dù hàng hóa dồi dào nhưng nỗi lo về sức mua và áp lực bình ổn giá đang là thách thức lớn. Đại diện Bách Hóa Xanh dự báo sức mua Tết 2026 có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ so với cùng kỳ 2025.

Theo đơn vị này, sau những khó khăn chung và bão lũ vừa qua, người tiêu dùng sẽ tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Khách hàng sẽ ưu tiên mặt hàng thiết yếu thay vì tích trữ số lượng lớn.

Tương tự, một doanh nghiệp cung ứng trứng thừa nhận năm nay nguồn cung không dồi dào như mọi năm. Giá trứng tăng nên sức tiêu thụ rất khó đoán.

Đại diện chợ đầu mối Bình Điền dự báo vào cao điểm Tết (24 đến 27 tháng Chạp), nhiều mặt hàng sẽ tăng giá nhẹ 10-20%. Riêng hoa tươi có thể tăng đến 30%.

Đây cũng là nỗi lo của ngành hàng giò chả, xúc xích khi nguyên liệu đầu vào như thịt heo, tiêu… đang tăng giá. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho hay giá heo hơi trong tháng 12 đang tăng nhanh hiếm thấy do nguồn cung thiếu hụt cục bộ và dịch bệnh.

“Nếu đà tăng này tiếp diễn, giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán nhưng sẽ không cao trên 100.000 đồng/kg như hồi năm 2020”, ông Đoán nhận định.