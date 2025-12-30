Nhiều công ty Việt thu triệu đô trên Amazon nhờ 'kể câu chuyện riêng' 30/12/2025 14:59

(PLO)- Số lượng nhà bán hàng Việt Nam đạt doanh số trên 1 triệu USD/năm trên Amazon đã tăng 60% trong năm 2025, khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trên sân chơi toàn cầu.

Đây là số liệu từ Báo cáo trao quyền cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 2025 do Amazon Global Selling Việt Nam phát hành.

Doanh nghiệp Việt tăng trưởng mạnh trên Amazon

Báo cáo ghi nhận doanh nghiệp Việt có sự tăng trưởng ấn tượng về số lượng đăng ký thương hiệu, sản phẩm xuất khẩu và sự gia tăng của những nhà bán hàng triệu USD.

Trong 12 tháng, tính đến ngày 31-7-2025, hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam đang bán hàng và xuất khẩu toàn cầu qua Amazon, với số lượng sản phẩm bán ra tăng 35% so với cùng kỳ. Cạnh đó, doanh số bán hàng từ các sản phẩm có thương hiệu của đối tác bán hàng Việt Nam đã tăng trưởng hơn 40%.

Điều này cho thấy đầu tư vào thương hiệu mang lại hiệu quả trực tiếp và rõ rệt. Amazon Global Selling Việt Nam cho rằng đây cũng là tín hiệu cho một sự chuyển dịch chiến lược, từ xuất khẩu dựa trên sản lượng sang xuất khẩu có thương hiệu tạo nên giá trị.

Doanh nghiệp Việt tăng trưởng mạnh trên Amazon. Ảnh: Amazon Global Selling

Đặc biệt, theo báo cáo, số lượng nhà bán hàng Việt Nam đạt doanh số trên 1 triệu USD hàng năm trên Amazon đã tăng 60% trong năm 2025, khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên sân chơi toàn cầu.

Đừng chọn cạnh tranh bằng giá

Theo báo cáo, một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp Việt bứt phá với xuất khẩu trực tuyến chính là định hướng trao quyền chủ động trong việc đổi mới sáng tạo sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á, nhấn mạnh thị trường đang chứng kiến bước chuyển mình của doanh nghiệp Việt Nam, từ vị thế một công xưởng sản xuất thành một quốc gia chú trọng phát triển thương hiệu.

"Doanh nhân Việt giờ đây không chỉ dừng lại ở gia công mà đã chủ động đổi mới, xây dựng thương hiệu và kể câu chuyện thương hiệu của riêng mình để làm chủ phần giá trị cao hơn trên chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính sự chuyển biến này đang định hình vị thế Việt Nam là một động lực tăng trưởng của nền kinh tế số Đông Nam Á", ông Larry Hu nói.

Các dữ liệu từ báo cáo cũng chỉ ra doanh nghiệp Việt tham gia trên Amazon đã có sự chuyển dịch tư duy căn bản từ mô hình gia công (OEM) sang xây dựng thương hiệu toàn cầu độc lập. Các thương hiệu đã tận dụng những công cụ có sẵn của nền tảng như: Gian hàng Thương hiệu, Phân tích Thương hiệu, Khuyến mãi tùy chỉnh theo thương hiệu và các giải pháp quảng cáo, công cụ trí tuệ nhân tạo... để vượt qua các rào cản truyền thống về ngôn ngữ, tiếp thị và logistics. Từ đó, doanh nghiệp tiến tới xây dựng những câu chuyện thương hiệu thuyết phục người tiêu dùng toàn cầu.

Về phía doanh nghiệp, chia sẻ tại Hội nghị Thường niên 2025 của Amazon Global Selling Việt Nam, ông Phạm Chí Nhu, CEO của thương hiệu thời trang Coolmate (Make in Vietnam), cũng nhận định ngành may mặc Việt Nam vẫn đang rộng cửa tại quốc tế, nhất là thị trường xuất khẩu trực tuyến.

Nhìn vào Coolmate, ông Nhu cho biết tháng 1-2025, lô hàng đầu tiên của hãng cập bến nước Mỹ. Chỉ 6 tháng sau đó, Coolmate đạt mốc 1 triệu USD doanh số đầu tiên tại Mỹ. Sau 7 tháng, doanh nghiệp có được sản phẩm Best Seller đầu tiên trên Amazon trong ngành tất nữ dành cho Yoga và Pilates, bên cạnh các sản phẩm khác từ Trung Quốc.

Dù vậy, theo ông Nhu, việc xuất khẩu trực tuyến không phải lúc nào cũng đơn giản. Từ trải nghiệm thực tế, ông Nhu rút ra ba bài học cốt lõi cho các đơn vị xuất khẩu trực tuyến.

Thứ nhất, không nên cạnh tranh bằng giá, bởi trong cuộc chơi với giá không ai thắng cả. Thứ hai, kinh doanh trên Amazon là cuộc đua cần sức bền, vì thế doanh nghiệp phải chuẩn bị tốt về tài chính, chuỗi cung ứng, sản phẩm và vận hành.

Cuối cùng, khi chọn xuất khẩu trực tuyến, người bán phải xác định rõ phân khúc sản phẩm bán cho ai và bán tại thị trường nào.