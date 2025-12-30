TP.HCM thu ngân sách năm 2025 đạt 785.000 tỉ đồng, vượt xa dự toán 30/12/2025 17:59

(PLO)- Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, TP.HCM sớm vượt dự toán thu ngân sách năm 2025 với tổng thu 785.000 tỉ đồng, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng giai đoạn tới.

Chiều 30-12, Kho bạc Nhà nước TP.HCM Khu vực 2 tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn TP.HCM.

Báo cáo tại hội nghị, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết lũy kế đến sáng 30-12, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt 781.585 tỉ đồng. Con số này tương đương 116,4% dự toán Trung ương giao và 112,1% dự toán HĐND TP giao.

Trong cơ cấu thu, thu nội địa tiếp tục đóng vai trò trụ cột với 558.839 tỉ đồng, vượt 23,4% so với dự toán Trung ương và 17,5% so với dự toán HĐND TP. Thu từ xuất nhập khẩu đạt 177.331 tỉ đồng, hoàn thành 104,5% dự toán Trung ương và 103,2% dự toán HĐND TP. Riêng thu từ dầu thô đạt 44.660 tỉ đồng, tương đương 91,1% dự toán, là khoản thu duy nhất chưa hoàn thành kế hoạch.

Dự kiến đến hết năm 2025, tổng thu NSNN trên địa bàn TP ước đạt 785.000 tỉ đồng, tương ứng 116,9% dự toán Trung ương và 112,6% dự toán HĐND TP giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 561.236 tỉ đồng, chiếm 71,5% tổng thu NSNN. Thu từ dầu thô ước đạt 45.000 tỉ đồng, bằng 91,8% dự toán.

Bí thư thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND Thành phố TP.HCM Nguyễn Văn Được trao bằng khen cho các đơn vị nộp thuế cao. Ảnh: T.L

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2025 đạt kết quả rất tích cực trong bối cảnh nền kinh tế chung trên thế giới còn nhiều khó khăn. Dù vậy, Thành phố đã hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách ngay từ tháng 11, qua đó đóng góp quan trọng vào tăng thu ngân sách cả nước.

“Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng trọng tâm, bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Đến ngày 30-12, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt khoảng 87.000 tỉ đồng, bằng 72,4% kế hoạch Trung ương giao, ước thực hiện đến hết năm đạt khoảng 123.000 tỉ đồng, tương đương 102,2% kế hoạch được giao”, ông Được cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch thành phố khẳng định: “Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý tài chính ngân sách, mà còn là thành quả của tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, tận tụy và bản lĩnh trong điều hành. Trong đó, vai trò của các cơ quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách như ngành Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước là hết sức quan trọng.

Ngân sách nhà nước không tự nhiên mà có, mà là kết tinh của niềm tin nhân dân, trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Mỗi đồng ngân sách thu được phải được quản lý minh bạch, sử dụng công tâm, hiệu quả và được chuyển hóa thành các công trình, phúc lợi cụ thể, phục vụ phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân”.

“Chúng ta có quyền tự hào về kết quả năm 2025, nhưng không được phép chủ quan. Kết quả thu ngân sách năm nay không phải là đích đến, mà là nền tảng, là bệ phóng cho những mục tiêu cao hơn trong chặng đường phát triển mới của Thành phố với vai trò là một siêu đô thị, đầu tàu kinh tế của cả nước. Phía trước là kỳ vọng lớn từ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Bước sang năm 2026, Thành phố đòi hỏi một quyết tâm chính trị cao hơn, một tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn trong quản lý và điều hành. Chúng tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, tư duy mới và cách làm mới, ngành tài chính Thành phố sẽ hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ được giao, phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 10%, góp phần xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và hạnh phúc”, ông Được nói.

Tại hội nghị, 148 tập thể là các tổ chức, cá nhân, Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các doanh nghiệp đạt thành tích cao trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2025.