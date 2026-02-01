1 ngày, Khánh Hoà đón 2 tàu du lịch hạng sang với 3.400 khách ghé thăm 01/02/2026 16:46

(PLO)- Hai tàu du lịch quốc tế cập các cảng quốc tế ở Khánh Hòa đưa 3.400 khách du lịch lên bờ, tham quan, mua sắm.

Ngày 1-2, hai chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp cập các cảng biển của Khánh Hòa mang 3.400 khách du lịch đến địa phương này du lịch.

Chuyến thứ nhất là tàu biển quốc tế Sirena (quốc tịch Bahamas) chở theo 600 khách du lịch đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, vào sáng 1-2.

Tàu Costa Serena neo đậu trong vịnh Nha Trang. Ảnh: A. THẮNG

Sau khi cập cảng, Công ty du lịch đã tổ chức các tour tham quan các điểm đến văn hóa, lịch sử, như di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar, ga Nha Trang; trải nghiệm tham quan, mua sắm chợ Đầm,…

Chiều cùng ngày, tàu Sirena rời Cảng quốc tế Cam Ranh để tiếp tục hành trình đến tỉnh Quảng Ninh.

Trưa cùng ngày, chuyến tàu thứ hai có tên Costa Serena (quốc tịch Ý) đưa 2.800 du khách, chủ yếu đến từ châu Âu, Hong Kong (Trung Quốc) vào Bến du thuyền quốc tế Ana Marina, phường Bắc Nha Trang.

Du khách lên bờ tham quan mua sắm ở Nha Trang. Ảnh: A. THẮNG

Những du khách này được Công ty du lịch tổ chức các chương trình tham quan tại chùa Long Sơn, di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, nhà thờ Đá, chợ Đầm, khu vực Quảng trường 2-4, Tháp Trầm Hương,…

Tàu Costa Serena sẽ rời đi vào tối cùng ngày để tiếp tục hành trình đến cảng Phú Mỹ (TP.HCM).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, địa phương đã đón 10 chuyến tàu biển quốc tế với gần 18.000 du khách lên bờ tham quan, mua sắm.

Khách du lịch quốc tế tham quan chùa Long Sơn. Ảnh: A. THẮNG

Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026, Khánh Hòa sẽ đón thêm 31 chuyến tàu biển quốc tế. Điều này chứng minh Nha Trang – Khánh Hòa vẫn là điểm đến hấp dẫn bậc nhất của du khách trên khắp thế giới.

Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế, 12,5 triệu lượt khách nội địa.