Gia Lai quảng bá du lịch tại Hà Nội, hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2026 01/02/2026 15:51

Ngày 1-2, tại Hà Nội, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Ngày Gia Lai tại Hà Nội nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng thị trường phía Bắc và chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới đã mở ra không gian phát triển rộng lớn, trải dài từ cao nguyên xuống biển và đảo, tạo lợi thế đặc biệt cho phát triển du lịch với các sản phẩm đa dạng, mang tính liên vùng và bổ trợ lẫn nhau.

Ngày Gia Lai tại Hà Nội nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng thị trường phía Bắc và chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026. Ảnh: H.T.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Gia Lai hiện sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, từ cao nguyên bazan, rừng, sông, hồ, thác nước, hệ sinh thái nông nghiệp – sinh thái đặc trưng, đến các không gian trung du, ven biển và đảo.

Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch biển – đảo, du lịch thể thao và du lịch sự kiện.

Song hành với tài nguyên tự nhiên là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn giàu giá trị, gồm hệ thống di tích lịch sử – cách mạng, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, những giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và đời sống cộng đồng được bồi đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Trong đó, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng với tuồng và võ cổ truyền Bình Định tiếp tục được tỉnh quan tâm bảo tồn, phát huy theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, gắn với cộng đồng và mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Năm 2026, Gia Lai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia.

Theo lãnh đạo tỉnh, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản, với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo. Gia Lai đặt mục tiêu trong năm 2026 đón khoảng 15 triệu lượt khách, phấn đấu tổng thu từ du lịch đạt khoảng 35.000 tỉ đồng.

Sự kiện giới thiệu và lan tỏa hình ảnh Gia Lai đến người dân Thủ đô và du khách thông qua các hoạt động trình diễn văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc Tây Nguyên và Bình Định. Ảnh: H.T.

Ngày Gia Lai tại Hà Nội diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026, góp phần giới thiệu và lan tỏa hình ảnh Gia Lai đến người dân Thủ đô và du khách thông qua các hoạt động trình diễn văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc Tây Nguyên và Bình Định, cùng các sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng của địa phương.

Tại sự kiện, tỉnh Gia Lai tổ chức hướng dẫn du khách trải nghiệm văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật tuồng, võ cổ truyền Bình Định; giới thiệu các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản địa phương; đồng thời mang đến không gian thưởng thức và trải nghiệm cà phê đặc sản Gia Lai.

Bên cạnh đó, các thông tin về chương trình, chuỗi sự kiện, lễ hội trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 và các nội dung kêu gọi thu hút đầu tư cũng được giới thiệu tới công chúng.