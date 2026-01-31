Vàng, bạc 'rơi tự do', bốc hơi hàng chục triệu đồng mỗi lượng nhưng... 31/01/2026 09:45

(PLO)- Thị trường vàng, bạc trong nước và thế giới khép lại tuần giao dịch với nhịp giảm sốc chưa từng có. Chỉ trong vài phiên, giá lao dốc hàng chục triệu đồng mỗi lượng, cuốn phăng toàn bộ đà tăng trước đó.

Sau chuỗi tăng nóng lập kỷ lục, vàng và bạc đồng loạt quay đầu giảm sâu với biên độ cực lớn, đẩy thị trường vào trạng thái tái định giá mạnh. Biến động dữ dội không chỉ diễn ra trong nước mà còn lan rộng trên thị trường quốc tế, khiến nhà đầu tư không khỏi choáng váng.

Vàng, bạc trong nước đảo chiều dữ dội

Sáng nay, ngày 31-1, Công ty SJC thông báo, do tổ chức sự kiện cuối năm, một số điểm giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và vàng nữ trang cưới tại TP.HCM sẽ tạm ngưng hoạt động trong buổi sáng.

Các điểm tạm ngưng gồm, trụ sở SJC tại 418–420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ), Trung tâm vàng bạc đá quý tại 230–230A Quang Trung (phường Gò Vấp) và Trung tâm vàng bạc đá quý 172 Nguyễn Văn Nghi (phường An Nhơn). Riêng mảng nữ trang kim cương, đá quý vẫn giao dịch bình thường. Từ Thứ Hai (ngày 2-2), toàn bộ các cửa hàng của SJC sẽ hoạt động trở lại theo khung giờ thường lệ.

Dù một số điểm giao dịch tạm ngưng hoạt động, SJC vẫn cập nhật bảng giá đúng khung giờ. Ngay từ 8h sáng, doanh nghiệp điều chỉnh giảm thêm 9 triệu đồng mỗi lượng đối với cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 ở hai chiều mua bán so với cuối phiên trước. Theo đó, giá vàng miếng SJC lùi về vùng 169 - 172 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 giao dịch quanh 168 - 171 triệu đồng/lượng.

Tính trong hai ngày gần nhất, mỗi lượng vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại thị trường trong nước đã giảm tổng cộng khoảng 18 triệu đồng so với kỷ lục mới nhất, dao động quanh ngưỡng 190 - 191 triệu đồng/lượng.

Qua đó xóa sạch toàn bộ mức tăng tích lũy trong 6 phiên tăng giá liên tiếp trước đó, một nhịp điều chỉnh giảm chưa từng có trong lịch sử giao dịch tại thị trường vàng trong nước.

Khách hàng buộc phải giao dịch mua bán vàng miếng SJC tại những nơi được cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng. Ảnh minh họa

Không chỉ vàng, thị trường bạc trong nước cũng chứng kiến cảnh rơi tự do chưa từng thấy. Chốt phiên cuối tuần, bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 3,848 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,967 triệu đồng/lượng (bán ra), mức giá này đồng thời áp dụng cho bạc thỏi Phú Quý 999 loại 5 - 10 lượng. Tính theo kg, bạc thỏi Phú Quý 999 có giá mua – bán lần lượt ở 102,613 triệu và 105,786 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, ngay từ đầu phiên, Phú Quý từng nâng giá bán bạc thỏi lên tới 120 triệu đồng/kg, song áp lực điều chỉnh nhanh chóng kéo giá chốt phiên giảm còn 105,79 triệu đồng/kg, tương đương mức giảm khoảng 14,2 triệu đồng/kg. Ở chiều mua vào, giá cũng lao dốc từ 115,6 triệu xuống 102,61 triệu đồng/kg, tức mất gần 13 triệu đồng/kg chỉ trong một phiên.

Như vậy, chỉ trong một phiên, giá bạc Phú Quý đã “bốc hơi” khoảng 13–14 triệu đồng/kg, cho thấy tốc độ giảm sâu và biến động quá lớn của thị trường bạc.

Thế giới rung lắc mạnh

Trên thị trường quốc tế, vàng và bạc đồng loạt chịu áp lực bán tháo mạnh, với mức giảm lần lượt hơn 10% và 30%, ngay sau khi sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed, thay thế ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông Powell kết thúc vào tháng 5 tới.

Giá vàng thế giới khép phiên ở 4.889 USD/ounce, giảm 490 USD/ounce so với phiên trước, nhưng biến động thực tế trong phiên cuối tuần còn dữ dội hơn nhiều. Từ vùng 5.450 USD/ounce, giá có lúc rơi thẳng đứng xuống 4.680 USD/ounce, tương đương mức điều chỉnh 770 USD/ounce, sau đó lực cầu xuất hiện, giúp vàng thu hẹp đà giảm và hồi phục về vùng đóng cửa.

Đáng chú ý, chỉ trong hai phiên gần nhất, tính từ đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce, giá vàng thế giới đã “bốc hơi” khoảng 710 USD/ounce, tương đương mức giảm xấp xỉ 22,3 triệu đồng mỗi lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Điều này cho thấy thị trường đang bước vào nhịp điều chỉnh với biên độ dao động hiếm thấy trong lịch sử giao dịch kim loại quý.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng diễn biến này không quá bất ngờ, mà phản ánh sự “hạ nhiệt cần thiết” của các kim loại quý sau giai đoạn bị định giá quá cao.

Đợt bán tháo mạnh nhất trong ngày của vàng diễn ra chỉ hai ngày sau khi kim loại này ghi nhận mức tăng một phiên lớn nhất lịch sử. Trước khi lao dốc, giá vàng từng chạm đỉnh 5.602 USD/ounce, tăng gần 30% trong tháng đầu năm. Bạc thậm chí còn tăng tốc mạnh hơn, vọt lên trên 121 USD/ounce, tương đương mức tăng gần 70% kể từ đầu năm nay.

Quan trọng hơn, giới phân tích chưa thấy dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý bị phá vỡ. Các yếu tố vĩ mô nền tảng từ bất ổn địa chính trị, rủi ro kinh tế, gánh nặng nợ công toàn cầu cho tới sự suy yếu vai trò của USD vẫn hiện hữu.

Trên trang Kitco, một số chuyên gia cho rằng nhìn từ góc độ kỹ thuật giá vàng có thể kiểm định các vùng giá 4.600–4.700 USD/ounce. Tuy nhiên, những nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng sẽ được nhà đầu tư xem là cơ hội để củng cố vị thế dài hạn, thay vì tín hiệu đảo chiều.

Biến động của vàng và bạc cũng chịu tác động từ kỳ vọng thay đổi xoay quanh chính sách tiền tệ Mỹ, đặc biệt sau thông tin Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo. Dù được đánh giá là người có lập trường cứng rắn với lạm phát, nhiều ý kiến cho rằng ông Warsh khó có thể đi ngược mong muốn hạ lãi suất của Nhà Trắng, qua đó tiếp tục tạo lực đỡ cho giá vàng.

Trong bối cảnh dữ liệu lạm phát vẫn dai dẳng và triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu còn nhiều bất định, giới phân tích nhìn chung cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục đóng vai trò tài sản trú ẩn quan trọng, dù biên độ biến động trong thời gian tới có thể rộng và khó lường hơn.