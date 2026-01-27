Giá bạc đang tăng nóng vì tâm lý FOMO? 27/01/2026 10:06

(PLO)- Giá bạc trong nước tăng mạnh theo đà thế giới, mang lại mức sinh lời gần 45% chỉ trong chưa đầy một tháng. Dòng tiền đầu tư đổ dồn nhưng đà bứt phá quá nhanh cũng làm gia tăng rủi ro điều chỉnh.

Ngày 27-1, giá bạc tại Công ty Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 4,16 triệu đồng/lượng (mua vào) và 4,26 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng thêm 12.000 đồng một lượng so với chiều qua.

Tại Phú Quý, bạc đang được mua vào ở mức 4,15 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 4,28 triệu đồng/lượng, tăng 34.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Bạc thăng hoa nhờ dòng tiền và câu chuyện “tài sản thực”

Nhà đầu tư bạc đang lời đậm khi từ đầu tháng 1 đến nay, giá bạc tại thị trường trong nước đã tăng thêm khoảng 1,4 triệu đồng/lượng, tương đương tăng gần 45%. Thế nhưng mức sinh lời này vẫn thấp hơn so với mức tăng 55% trên thị trường quốc tế.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc dao động quanh mức 110,2 USD/ounce, tăng 6,43 USD/ounce so với phiên gần nhất.

Giá bạc tiếp tục bứt phá mạnh, vượt mốc 110 USD/ounce và thiết lập kỷ lục mới. Theo ông Chris Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com, bạc không phải là lựa chọn ưu tiên của các ngân hàng trung ương do gắn chặt với chuỗi sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư cá nhân, đây lại là kim loại quý đặc biệt hấp dẫn nhờ mức giá còn “dễ tiếp cận” hơn nhiều so với vàng.

Trong bối cảnh đồng USD suy yếu và niềm tin vào tiền tệ pháp định giảm dần, dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản thực để bảo toàn giá trị. Đồng quan điểm, ông Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global cho rằng đà tăng của bạc vẫn được hậu thuẫn bởi nhiều yếu tố: nhu cầu công nghiệp duy trì ổn định, làn sóng nhà đầu tư cá nhân gia nhập thị trường cùng tâm lý FOMO, vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh địa chính trị bất ổn và đặc biệt là tình trạng thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc.

Theo ông Williams, khi giá vàng đã vượt ngoài tầm với của phần lớn nhà đầu tư, bạc đang nổi lên như “cánh cửa dễ vào” để tham gia chu kỳ tăng của kim loại quý. Về trung hạn, kịch bản giá bạc tiến tới mốc 120 USD/ounce trong năm nay được xem là khả thi khi các động lực hỗ trợ vẫn chưa suy yếu. Nhu cầu từ các công nghệ xanh như năng lượng mặt trời, xe điện và trí tuệ nhân tạo tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung vốn đã eo hẹp.

Giá bạc đang tăng quá nóng. Ảnh minh họa

Cảnh báo rủi ro điều chỉnh và vai trò của tỉ lệ vàng/bạc

Dù triển vọng dài hạn vẫn tích cực, nhiều chuyên gia bắt đầu tỏ ra thận trọng khi giá bạc tăng quá nhanh. Trong báo cáo mới nhất, bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia trưởng tại BCA Research cho rằng đây không còn là thời điểm thuận lợi để mua vào ở mặt bằng giá hiện tại khi xác suất xuất hiện một nhịp điều chỉnh mạnh đã tăng lên đáng kể.

Chỉ trong tháng đầu năm, giá bạc đã tăng tới 55%, nối tiếp mức tăng gần 150% của năm 2025. Đà leo dốc này phản ánh sự kết hợp hiếm có giữa dòng tiền đầu tư đổ mạnh, nhu cầu công nghiệp gia tăng và nguồn cung vật chất ngày càng thắt chặt.

Tuy nhiên, BCA Research cảnh báo rằng yếu tố đầu cơ đang đóng vai trò ngày càng lớn và khó có thể duy trì bền vững. Theo bà Ibrahim, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) đang thể hiện rõ trên thị trường, trong khi mức tăng gần đây đã vượt xa tốc độ cải thiện của các yếu tố cơ bản.

Một rủi ro đáng chú ý khác đến từ cầu công nghiệp khi giá bạc quá cao có thể buộc các nhà sản xuất tiết giảm sử dụng hoặc chuyển sang vật liệu thay thế. Trong bối cảnh này, tỉ lệ vàng/bạc trở thành chỉ báo quan trọng. Đây là thước đo cho biết cần bao nhiêu ounce bạc để mua 1 ounce vàng. Tỉ lệ này càng cao thì bạc càng rẻ so với vàng và ngược lại.

Theo ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại tại Bank of America, tỉ lệ vàng/bạc hiện quanh mức 59 cho thấy bạc vẫn đang bị định giá thấp so với vàng. Trong lịch sử, mỗi khi tỉ lệ này giảm mạnh, bạc thường tăng nhanh hơn vàng.

Cụ thể, năm 2011, khi tỉ lệ vàng/bạc hạ xuống khoảng 32, giá bạc đã vọt lên vùng 135 USD/ounce. Xa hơn nữa, vào năm 1980, tỉ lệ này chỉ còn 14, tương ứng với mức giá bạc lên tới khoảng 309 USD/ounce.

Nói cách khác, nếu khoảng cách giá giữa vàng và bạc tiếp tục thu hẹp trong thời gian tới, bạc có thể trở thành kim loại có mức tăng vượt trội hơn, nhưng đi kèm với đó là rủi ro biến động giá của bạc cao hơn so với vàng.