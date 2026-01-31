Nông sản được ‘giải cứu’ khi các cửa khẩu Tây Ninh được thông quan 31/01/2026 20:34

(PLO)- Hoạt động thông quan nông sản Campuchia tại các cửa cửa khẩu ở Tây Ninh được khôi phục, kịp thời giải tỏa hàng nghìn tấn nông sản bị ùn ứ.

Chiều 31-1, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Tây Ninh cho biết hoạt động thông quan các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát và Cửa khẩu Chàng Riệc đã chính thức được khôi phục sau nhiều ngày gián đoạn.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Tây Ninh (áo xanh đen) trao đổi với lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát để tháo gỡ khó khăn cho hàng nông sản Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: CTV

“UBND tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Bộ NN&MT hỗ trợ tháo gỡ. Với sự hỗ trợ của Bộ NN&MT, đến 14g30 hàng hóa được thông quan trở lại. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch làm việc xuyên đêm, không giới hạn giờ hành chính, nhằm giải quyết dứt điểm lượng hàng tồn đọng tại cửa khẩu”- bà Khanh nói.

Theo ghi nhận, tính đến 17 giờ cùng ngày, tại Cửa khẩu Chàng Riệc đã có 29 tờ khai với 166 xe hàng được thông quan, tổng sản lượng đạt 11.641 tấn khoai mì các loại.

Tại Cửa khẩu Xa Mát, có 6 tờ khai tương ứng 56 xe khoai mì, sản lượng khoảng 3.200 tấn. Riêng tại Cửa khẩu Bình Hiệp, lực lượng chức năng đã giải quyết 2 lô lúa với 14 xe, tổng khối lượng 350 tấn.

Cũng theo bà Khanh, quá trình này được thực hiện sau khi Sở NN&MT phối hợp với Sở Y tế tiến hành kiểm tra, xác nhận an toàn thực phẩm đối với các lô hàng. Trên cơ sở đó, Chi cục Hải quan khu vực XVII đã thực hiện thủ tục thông quan theo đúng quy định.

Hàng trăm xe mì, lúa được “giải cứu” khi cửa khẩu Xa Mát, Chàng Riệc mở lại. Ảnh: CTV

Đây được xem là giải pháp trước mắt do UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ NN&MT triển khai nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 46/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Trước đó, Nghị định 46 quy định các mặt hàng rau, củ, quả tươi thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm theo phương pháp thông thường, bao gồm kiểm tra hồ sơ, thực trạng hàng hóa và lấy mẫu kiểm nghiệm, với thời gian chờ kết quả từ 7 đến 15 ngày. Tuy nhiên, đối với các mặt hàng nông sản nguyên liệu tươi như khoai mì, lúa, mía, trái cây…, thời gian kiểm nghiệm kéo dài được đánh giá là không phù hợp, dễ gây hư hỏng hàng hóa và phát sinh thiệt hại lớn.

Do chưa có hướng dẫn chuyển tiếp cụ thể, từ đêm 29-1, nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là khoai mì củ và khoai mì lát, đã không thể thông quan tại hàng loạt cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, dẫn đến tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Phía Campuchia cũng tạm thời không cho hàng hóa từ Tây Ninh xuất khẩu qua hai cửa khẩu Xa Mát và Chàng Riệc, ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu và an ninh khu vực biên giới.