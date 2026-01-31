GRDP tăng 9,52%, khu kinh tế tiếp tục là trụ cột phát triển Tây Ninh 31/01/2026 18:25

(PLO)- Năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả đột phá của Tây Ninh, trong đó khu kinh tế, khu công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực.

Ngày 31-1, Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban giữa BQL Khu kinh tế với các Khu công nghiệp lần II, kết hợp họp mặt đầu xuân.

Ông Trương Thanh Liêm, Giám đốc Ban quản lý các Khu kinh tế tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Trương Thanh Liêm, Giám đốc BQL các Khu kinh tế tỉnh, nhìn lại năm 2025, kinh tế – xã hội tỉnh Tây Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,52%, xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Bộ và thứ 8 cả nước. Quy mô kinh tế đạt 345 nghìn tỉ đồng, đứng thứ 9 toàn quốc; thu ngân sách đạt 52.191 tỉ đồng. Đáng chú ý, Tây Ninh nằm trong Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025.

Trong thành tựu chung đó, Khu kinh tế và các khu công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột. Các khu công nghiệp đóng góp trên 30% tổng thu ngân sách của tỉnh; cho thuê hơn 219 ha đất công nghiệp; thu hút 274 dự án mới với tổng vốn đầu tư trên 935 triệu USD và hơn 20.000 tỉ đồng. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt gần 69%, tạo thêm việc làm cho hơn 29.000 lao động. Riêng thu phí hạ tầng cửa khẩu đạt trên 551 tỉ đồng.

Tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Tây Ninh đạt 9,52%, xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Bộ và thứ 8 cả nước. Ảnh: HUỲNH DU

Hội nghị giao ban lần II được tổ chức định kỳ, gắn với các hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây là dịp để BQL Khu kinh tế lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp, qua đó tiếp thu, hoàn thiện và xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trao đổi thảo luận tại hội nghị, các doanh nghiệp mong muốn bước sang năm 2026, với nhiều nhiệm vụ và yêu cầu mới, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo tỉnh và BQL Khu kinh tế để cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vào sự phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, cho rằng không chỉ là đối tượng được hỗ trợ, mà xác định rõ trách nhiệm đồng hành cùng chính quyền, chủ động tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực quản trị, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cam kết các cấp, ngành sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án; thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Tỉnh luôn trân trọng và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư an tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài tại Tây Ninh.

Ông Sơn cho biết, trong giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh định hướng phát triển 59 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 16.800 ha. Trong đó, có 34 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với tổng diện tích quy hoạch hơn 10.000 ha; diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê hơn 7.300 ha, đã cho thuê trên 5.000 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 68,55%. Các khu công nghiệp còn gần 1.400 ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư mới.

Các đại biểu tham gia chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất và Đại hội XIV của Đảng, mở đầu giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội 2026–2030 với khát vọng tăng trưởng GRDP hai con số.

Với quyết tâm cao, hành động quyết liệt và sự đồng hành của doanh nghiệp, Tây Ninh kỳ vọng tiếp tục đạt những kết quả cao hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.