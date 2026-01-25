Tây Ninh: Ngắm dàn bonsai độc lạ tiền tỉ 25/01/2026 10:10

(PLO)- Những người yêu cây cảnh, đam mê cây bonsai ở Tây Ninh đã tạo ra những cây bon sai đẹp, cực lạ khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng.

Sáng 25-1, tại Thọ Phú Viên (ấp 3, phường Long An, tỉnh Tây Ninh), Chi hội Bonsai Vàm Cỏ Tây tổ chức lễ ra mắt Ban Chấp hành và công bố quyết định thành lập, chính thức ghi tên mình vào hệ thống các tổ chức bonsai hoạt động tại địa phương.

Các nghệ nhân xem cây bonsai độc lạ tại Thọ Phú Viên. Ảnh: HUỲNH DU

Buổi lễ thu hút sự tham dự của nhiều nghệ nhân tiền bối, các nhà vườn lớn cùng đông đảo người yêu thích bộ môn nghệ thuật bonsai.

Cây mai với gốc to hơn 1 tỉ đồng tại Phú Thọ Viên. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi lễ, Chi hội đã ra mắt với 24 thành viên tham gia, Ban chấp hành chi hội với 7 thành viên. Ông Đỗ Văn Nghĩa được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Bonsai Vàm Cỏ Tây.

Chi hội trưởng Đỗ Văn Nghĩa (trái) nhận quyết định thành lập từ Hội Sinh vật cảnh tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Đồng thời tại lễ ra mắt, Chi hội đã trình làng những cây bon sai có dáng độc, đẹp, quái lạ, dị… tuy nhỏ giá trị không hề nhỏ.

"Giá trị của một chậu cây không phải ở độ lớn bé, một chậu cây mini có khi bằng cả chục chậu cây to lớn khác. Chỉ những người biết chơi mới hiểu giá trị của cây, đó là niềm đam mê của người chơi cây cảnh", ông Đỗ Văn Nghĩa chi hội trưởng Bonsai Vàm Cỏ Tây chia sẻ.

Chi hội Bonsai Vàm Cỏ Tây ra mắt Ban chấp hành. Ảnh: HUỲNH DU

Theo Ban Chấp hành Chi hội, nghệ nhân Lâm Minh Trí, Chi hội phó Chi hội Bonsai Vàm Cỏ Tây chia sẻ, việc thành lập Chi hội Bonsai Vàm Cỏ Tây nhằm tạo không gian kết nối, giao lưu và chia sẻ tay nghề giữa các nghệ nhân, nhà vườn và những người yêu bonsai. Đây được xem là bước đi cần thiết để bảo tồn, phát triển và từng bước nâng cao giá trị nghệ thuật bonsai tại khu vực Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Không chỉ hướng đến hoạt động sinh hoạt nghề nghiệp, Chi hội còn đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng bonsai đoàn kết, hoạt động bài bản, chuyên nghiệp, từng bước tiếp cận và hội nhập với nghệ thuật bonsai khu vực và thế giới.

Dưới đây là hình ảnh những cây bonsai độc lạ, tiền tỉ: