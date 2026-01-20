Hoa Tết Nguyên đán: Hàng độc lạ cháy hàng, bonsai 'ngựa thiên thần' xuất hiện 20/01/2026 07:29

(PLO)- Các nhà vườn hoa Tết miền Tây, TP.HCM tất bật chuẩn bị những dòng hoa truyền thống như cúc mâm xôi, hoa vạn thọ cùng các dòng độc lạ như cúc mâm xôi năm tầng hay bonsai dừa "ngựa thiên thần" ra thị trường.

Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này, nhiều nhà vườn tại Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tiền Giang đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng để đưa hoa phục vụ thị trường.

Bên cạnh nguồn hoa phong phú và các giống hoa mới tiêu thụ nhanh, tình hình tại một số địa phương khác lại kém khả quan. Đáng chú ý, cúc mâm xôi tại Bến Tre nở sớm đã khiến nhiều nhà vườn chịu thiệt hại đáng kể.

Cúc mâm xôi tại một nhà vườn Bến Tre nở sớm

Giống hoa "nghệ tây" vừa ra mắt đã hết hàng

Chia sẻ về tình hình sản xuất, ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An cho biết không khí giao thương tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã rất sôi động. Thương lái đổ xô đặt cọc sớm, giá hoa tăng nhẹ so với năm ngoái.

Tổ hợp có 11 thành viên, tổng sản lượng hoa các loại trong năm đạt trên 200.000 giỏ. Sau khi cung ứng cho các dịp lễ hội và Tết Dương lịch, hiện tổ hợp tác còn khoảng 100.000 giỏ hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Trong đó, cúc mâm xôi các loại chiếm khoảng 30.000 giỏ. Hiện tại, các giỏ hoa đang phát triển tốt, nụ đều và đang trong giai đoạn xử lý kỹ thuật để nở đúng dịp Tết.

Theo ông Giàu, sức mua năm nay có tín hiệu tích cực. Ngay khi cúc mâm xôi mới bắt đầu trổ nụ bằng hạt tiêu, thương lái đã tìm đến đặt hàng.

"Hiện tại, lượng khách sỉ đặt cọc đã đạt hơn 50% sản lượng cúc mâm xôi của tổ, tương đương gần 15.000 giỏ. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh lân cận qua kênh đặt hàng trực tuyến", ông Giàu thông tin.

Điểm nhấn của vụ hoa năm nay là sự xuất hiện của giống hoa nghệ tây. Ông Giàu cho biết đây là giống mới, dễ trồng, hoa nở bền, liên tục trổ bông mới khi bông cũ tàn và có khả năng đẻ nhánh khỏe.

"Dù mới thử nghiệm trồng khoảng 3.000 chậu với hai màu đỏ và tím nhưng khách đã đặt mua hết sạch, tôi chỉ còn giữ lại khoảng 100 cây để làm giống. Giá bán trung bình khoảng 50.000 đồng/chậu", ông Giàu hào hứng chia sẻ.

Trước thông tin một số nhà vườn tại miền Tây bị tình trạng hoa nở sớm, ông Giàu nhận định nguyên nhân có thể do năm nhuận và kỹ thuật canh tác chưa điều tiết kịp thời. Riêng tại tổ hợp tác của ông và các hộ lân cận, nhờ chủ động xử lý ánh sáng đèn nên hoa vẫn phát triển đúng tiến độ.

Cúc mâm xôi tại Tổ hợp Tổ hợp tác hoa, kiểng khóm Tân An, Sa Đéc. Ảnh: Q.Giàu.

Xuất hiện nhiều loại độc đáo

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa tươi Mỹ Phong (xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết năm nay làng hoa Mỹ Phong cung ứng ra thị trường khoảng 800.000 chậu hoa các loại. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống như vạn thọ, cát tường hay cúc Hà Lan, điểm đặc biệt của vụ Tết năm nay là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các giống cúc mâm xôi ngoại nhập.

Theo đại diện tổ hợp sản xuất hoa tươi Mỹ Phong, nhà vườn hiện có xu hướng ưu tiên các giống cúc mâm xôi Hàn Quốc, Hà Lan và Malaysia thay vì giống truyền thống. Các giống cúc mâm xôi mới được ưa chuộng nhờ ưu điểm tiết kiệm công lao động, không cần tỉa chèo và cho hoa theo chùm thay vì đơn lẻ như giống cũ.

Đặc biệt, thị trường năm nay ghi nhận sự xuất hiện của loại cúc mâm xôi tạo hình "năm tầng" như hình tháp. Loại hoa này có nhiều màu sắc đa dạng như tím, đỏ rực, đỏ đậm, hồng... với sản lượng hạn chế chỉ khoảng vài trăm chậu, chủ yếu phục vụ các đơn đặt hàng từ cơ quan và khách hàng phân khúc cao cấp.

Cũng theo ông Nhung, trong khi một số địa phương khác như Bến Tre gặp tình trạng hoa nở sớm, 3.000 chậu mâm xôi truyền thống tại đây vẫn đảm bảo tiến độ trổ bông đúng dịp Tết.

Các nhà vườn sản xuất 3.000 chậu hoa nghệ tây đến nay chỉ còn cây giống . Ảnh: Q.GIÀU.

Nắm bắt thị hiếu năm Ngọ, một chủ vườn tại TP.HCM năm nay tung ra thị trường sản phẩm bonsai dừa tạo hình "ngựa thiên thần" độc đáo với đôi cánh làm từ gáo dừa.

Chia sẻ về ý tưởng này, ông Đậu Thanh Tùng, chủ vườn dừa bonsai Thanh Tùng cho biết điểm nhấn của sản phẩm năm nay là hình tượng ngựa có cánh. Các chi tiết như cánh, hình dáng ngựa đều được chế tác thủ công hoàn toàn từ gáo dừa. Sản phẩm được sơn màu vàng, cánh bạc hoặc giữ nguyên màu mộc của gáo dừa để tạo sự đa dạng.

Hơn nữa, là sản phẩm thủ công mỹ nghệ đòi hỏi độ chính xác cao nên để tạo ra một tác phẩm ngựa hoàn chỉnh, người thợ phải mất khoảng 40 đến 45 phút, trải qua nhiều công đoạn cắt tỉa và lắp ráp tỉ mỉ.

Theo chủ vườn, hình ảnh "ngựa thiên thần" gửi gắm ước mơ về một mùa xuân may mắn, hạnh phúc và sự vươn lên mạnh mẽ.

"Vụ Tết năm nay, nhà vườn chuẩn bị hơn 800 chậu bonsai các loại, trong đó có gần 200 chậu tạo hình ngựa. Sản lượng năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái. Các khách sỉ đã bắt đầu đặt hàng để kịp phục vụ thị trường", ông Tùng chia sẻ.

Bonsai dừa hình ngựa thiên thần và dừa thủy sinh phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2026. Ảnh: T.TÙNG.

Chi phí đầu vào tăng nhưng giá bán không đổi

Nhiều nhà vườn cho biết mặc dù chịu áp lực lớn từ việc vật tư nông nghiệp tăng nhưng vẫn giữ giá hợp lý.

Theo ông Nhung, chi phí đầu vào năm nay tăng khoảng 30%, giá nhân công tăng lên mức 30.000 - 35.000 đồng/giờ. Tuy nhiên, các nhà vườn tại Mỹ Phong vẫn cam kết giữ giá bán bình ổn. Giá bán lẻ tại vườn từ 200.000 đến 250.000 đồng/chậu tùy kích cỡ đường kính (từ 2 tấc đến 5 tấc).

Phân khúc cao cấp, chậu đường kính 8 tấc có giá khoảng 3 triệu đồng/cặp; riêng loại cúc mâm xôi hình tháp năm tầng có giá lên tới 5 triệu đồng/cặp.

Cũng theo ông Nhung, hiện nay các thương lái đã bắt đầu đặt hàng nhưng chưa nhiều do một số thay đổi về việc sắp xếp, đăng ký điểm bán tại các phường xã chưa hoàn tất.

"Dự kiến từ ngày rằm tháng Chạp, các chuyến hàng đầu tiên sẽ bắt đầu vận chuyển đi các tỉnh. Cao điểm tiêu thụ sẽ rơi vào khoảng từ ngày 17 đến ngày 20 tháng Chạp tại các thị trường trọng điểm như bến Bình Đông (quận 8 cũ) và Bình Dương. Các nhà vườn vẫn đang tích cực chăm sóc và kỳ vọng vào một vụ mùa tiêu thụ thuận lợi", ông Nhung nói.

Tương tự, ông Giàu cho biết do chi phí tăng như giá phân rơm đã tăng lên 120.000 - 130.000 đồng/bao (trước đây chỉ khoảng 100.000 đồng/bao) nên mặt bằng chung thị trường giá tăng khoảng 10.000 đồng so với năm ngoái.

"Tuy nhiên, nhờ chủ động phối trộn giá thể từ phân bò, mụn dừa và trấu nên chi phí sản xuất của Tổ hợp tác không bị đội lên quá cao. Do đó, giá hoa của tổ hợp chúng tôi không tăng so với các đơn vị khác", ông Giàu chia sẻ.

Tương tự, ông Tùng thừa nhận giá vật tư đầu vào như chậu, nguyên liệu đều tăng khoảng 15% so với mọi năm. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn được giữ nguyên như ngày thường.

"Sản phẩm của vườn đạt chuẩn OCOP và là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của thành phố nên tôi luôn giữ quan điểm bình ổn giá. Suốt bảy năm qua, giá bán tại vườn luôn ổn định, không có chuyện tăng giá dịp Tết", ông Tùng nói.

Mức giá các sản phẩm tại vườn dao động từ 350.000 đồng đến 2,5 triệu đồng tùy loại. Trong đó, bonsai hình ngựa có cánh có giá khoảng 500.000 đồng mỗi chậu. Riêng dòng sản phẩm cao cấp nhất là dừa thủy sinh với bộ rễ dài 80 cm có giá 2,5 triệu đồng.

"Ngoài việc bán trực tiếp tại vườn và qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, năm nay chúng tôi sẽ tham gia chợ hoa Tết trên đường Tạ Quang Bửu. Thời gian mở bán dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng Chạp", ông Tùng chia sẻ.