Nhà vườn bắt đầu livestream bán hoa cúc, tắc mini ...mùa Tết 07/01/2026 07:04

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp và nhà vườn đã bắt tay vào vụ mùa bán hàng Tết từ khá sớm, đặc biệt là bán hàng qua sóng livestream nhằm thúc đẩy mùa mua sắm cuối năm.

Theo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán, năm nay sức mua của người tiêu dùng rất khó đoán định do nhiều rào cản kinh tế. Chính vì thế, từ giữa tháng 12-2025 tới nay, các doanh nghiệp, nhà bán hàng, vựa cây cảnh đã tất bật đưa hàng ra thị trường bán Tết sớm, đẩy mạnh livestream.

Doanh nghiệp, nhà bán hàng hồ hởi livestream

Đáng chú ý, năm nay các nhà sản xuất, đơn vị bán lẻ, nhà vườn đã chủ động livestream bán hàng tại kho hoặc nơi sản xuất. Nhiều đơn vị còn kết hợp với các nhà sáng tạo nội dung để tiếp cận khách hàng trên sóng online.

Trao đổi với PLO, ông Phùng Đình Quảng, Giám đốc Khối Kinh doanh B2C Toàn quốc hãng gia dụng Elmich, cho biết ngoài kênh phân phối truyền thống, Elmich đang mở rộng thị trường qua thương mại điện tử. Đặc biệt, đơn vị chú trọng livestream bán hàng ngay tại nhà máy để tiếp cận người dùng.

Nhà sáng tạo nội dung livestream bán đồ gia dụng tại xưởng. Ảnh: TRANG NGUYỄN

Mới đây, đơn vị này đã phối hợp cùng các nhà sáng tạo nội dung thực hiện chuỗi tham quan nhà máy và livestream bán hàng tại chỗ. Theo ông Quảng, doanh thu buổi livestream tăng gấp 12 lần ngày thường và gấp 7 lần so với kết quả một ngày livestream chiến dịch hằng tháng.

“Chúng tôi tin rằng việc livestream và tham quan nhà máy không chỉ củng cố niềm tin, giá trị cảm nhận của người dùng mà còn thúc đẩy doanh số mùa cao điểm Tết”, ông Quảng nói.

Tương tự, chị Hồ Thị Mộng Thơ, chủ vựa giống Huyền Linh (Huyền Linh Garden) cũng chọn livestream bán hoa, cây kiểng chưng Tết sớm thay vì chờ tới tháng Chạp.

“Hôm nay (6-1), chúng tôi bắt đầu livestream bán hoa cúc mâm xôi với sản lượng dự kiến 30.000 chậu. Trước đó, từ tháng 12, chúng tôi đã bán ra khoảng 2.000 chậu tắc cảnh mini loại để bàn”, chị Thơ nói.

Chị Hồ Thị Mộng Thơ đặt mục tiêu bán hết 30.000 chậu cúc mâm xôi trước Tết Nguyên đán. Ảnh: THU HÀ

Theo chị Thơ, với hoa Tết, ít ai nghĩ sẽ lên mạng mua nhưng thực tế phương thức này đang được ưa chuộng. Xu hướng này phổ biến với giới trẻ, những người bận rộn dịp cuối năm. Đơn cử, mùa Tết năm ngoái, dù chưa tới rằm tháng Chạp, chị Thơ đã bán hết 20.000 chậu cúc mâm xôi ra thị trường cả nước.

Cuối tháng 12-2025 vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cũng phối hợp cùng TikTok Shop tổ chức các phiên livestream bán hoa Tết sớm với chủ đề "Chở xuân về nhà". Chương trình có sự dẫn dắt của nhiều nhà sáng tạo nội dung và ông Đặng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.

Ông Đặng Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên livestream cùng nhà sáng tạo nội dung Ngọc Kem. Ảnh: THU HÀ

Ban tổ chức cho biết chuỗi chương trình đã thu hút gần 9 triệu lượt xem chỉ sau 4 tiếng livestream. Hơn 5.000 chậu hoa, kiểng đã được bán ra. Kết quả cho thấy hiệu quả của việc xây dựng thương hiệu vùng miền và đổi mới kênh tiêu thụ hoa, cây cảnh qua thương mại điện tử.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop, cho hay chuỗi livestream tại Đồng Tháp là khởi đầu cho mục tiêu tiêu thụ 100.000 chậu hoa, cây cảnh trước Tết Nguyên đán 2026.

Hoạt động này góp phần giải quyết vấn đề mùa vụ ngắn, rủi ro hàng tồn cao và sự phụ thuộc vào sức mua địa phương. Cũng theo bà Tân, các phiên livestream bán hoa sẽ diễn ra xuyên suốt tháng 1-2026. Người mua có thể đặt trước và chọn thời điểm giao hàng cận Tết.

Về phía quản lý nhà nước, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (Bộ Công Thương) thông tin đang phối hợp cùng TikTok Shop phát động chiến dịch "Buôn Vui Bán Đắt - Tết Ta Ba Miền".

Chiến dịch nhằm tạo đà bứt phá cho tiểu thương và doanh nghiệp Việt, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME), đồng thời tôn vinh hàng Việt dịp Tết 2026.

Thực hiện video: THU HÀ

Theo đó, hai bên sẽ tổ chức chuỗi livestream O2O (Offline to Online) tại các làng nghề và vùng nông sản khắp ba miền. Đơn cử là chuỗi livestream bán hoa Tết, chuỗi "Trái Ngọt Vị Nhà" thúc đẩy đầu ra cho trái cây. Ngoài ra còn có chuỗi livestream tiêu thụ sản phẩm thủ công truyền thống như nhang trầm hương, mây tre đan, gốm sứ...

Người tiêu dùng thay đổi cách chi tiêu cho mùa Tết 2026

Trong bối cảnh sức mua dự báo giảm do rào cản kinh tế, bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Khối Kinh doanh Numerator Việt Nam (Kantar Việt Nam), cho rằng người tiêu dùng không chi tiêu ít đi, mà chỉ đang chi cho thứ khác. Theo đó, người dùng giảm phô trương hình thức, tăng giá trị sử dụng và trải nghiệm.

Khảo sát của Home Credit và InsightAsia trên hơn 700 người tiêu dùng trong tháng 11 vừa qua cho kết quả khả quan. 52% người được hỏi cảm thấy tự tin hơn về khả năng chi trả cho Tết 2026 so với Tết 2025.

Về phía doanh nghiệp, ông Trần Minh Văn, Giám đốc bán hàng Kênh siêu thị của FrieslandCampina Vietnam tái khẳng định Tết là thời điểm vàng mua sắm. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay là việc đầu tư mạnh cho trưng bày, khuyến mãi chưa đủ sức thúc đẩy quyết định mua ngay, nhất là khi thương mại điện tử trỗi dậy.

Ông Văn nhận định trực tuyến (online) và trực tiếp (offline) không còn tách biệt mà tạo thành vòng tròn khép kín. Người dùng có thể biết sản phẩm qua mạng, trải nghiệm tại cửa hàng rồi quay lại online đọc đánh giá và chốt đơn.

Do đó, doanh nghiệp cần thiết kế chiến lược bán hàng kết hợp cả hai kênh. Theo ông Văn, giảm giá không còn là chìa khóa duy nhất. Người tiêu dùng đang tìm kiếm cảm giác “mua hời” thông qua quà tặng, chất lượng sản phẩm cũng như sự linh hoạt trong phân phối và thanh toán.