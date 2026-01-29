Công an Tây Ninh kết nối KOL, lan tỏa 'Niềm tin số' trên mạng xã hội 29/01/2026 09:20

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh gặp mặt, kết nối KOL và quản trị viên, đồng thời ra mắt kênh “Niềm tin số Tây Ninh” nhằm định hướng thông tin trên không gian mạng.

Chiều 28-1, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt, kết nối lực lượng KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên địa bàn. Tại đây, kênh liên lạc “Niềm tin số Tây Ninh” trên nền tảng Zalo chính thức ra mắt nhằm tăng cường phối hợp, định hướng thông tin và xây dựng môi trường mạng an toàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHẠM DƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết, quá trình chuyển đổi số đang thay đổi sâu sắc cách thức tiếp nhận thông tin. Trong đó, KOL và quản trị viên có tác động trực tiếp, sâu rộng đến dư luận xã hội, nhất là giới trẻ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM DƯƠNG

Theo Thượng tá Hải, KOL và quản trị viên không chỉ truyền tải thông tin mà còn định hướng nhận thức và lan tỏa giá trị. Mỗi nội dung chia sẻ trên mạng đều có thể tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Vì vậy, vai trò của lực lượng này gắn liền với trách nhiệm xã hội và trách nhiệm pháp lý rõ ràng.

Nghệ sĩ Tiết Cương người con của quê hương Long An (cũ) tham gia tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội số, Công an tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh người dùng mạng xã hội, đặc biệt là KOL, cần nâng cao trách nhiệm.

Điều này thể hiện qua việc tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức; không tiếp tay cho tin giả hoặc nội dung độc hại gây hoang mang dư luận.

Các đại biểu tham gia bấm nút ra mắt kênh Zalo "Niềm tin số Tây Ninh". Ảnh: HUỲNH DU

“Kênh liên lạc ‘Niềm tin số Tây Ninh’ là giải pháp thiết thực để tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng. Kênh sẽ hỗ trợ KOL, quản trị viên trang bị kiến thức pháp luật, định hướng sáng tạo nội dung đúng quy định và lan tỏa thông tin tích cực”, Thượng tá Hải chia sẻ.

Ông Huỳnh Cao Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tham luận tại hội nghị. Ảnh: PHẠM DƯƠNG

Ông Huỳnh Cao Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho rằng, KOL là “cánh tay nối dài” đưa chủ trương của Đảng, chính quyền đến gần dân hơn. Nhiều giá trị văn hóa, du lịch Tây Ninh đã lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự tham gia của các TikToker, YouTuber.

Khách mời tham gia tọa đàm tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi giao lưu, các KOL bày tỏ mong muốn được tập huấn về an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến. Các đại biểu khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng cơ quan chức năng xây dựng không gian mạng văn minh.