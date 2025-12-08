Thanh Hóa thu ngân sách gần 55.000 tỉ đồng, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ 08/12/2025 11:08

(PLO)– Thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa tính đến tháng 12-2025 ước đạt khoảng 54.952 tỉ đồng, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Sáng 8-12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 37 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nhấn mạnh kỳ họp diễn ra trong thời điểm quan trọng của năm cuối nhiệm kỳ và cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hóa xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025.

Thảo luận và thông qua 27 dự thảo nghị quyết, gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026, phương án phân bổ thu – chi ngân sách địa phương năm 2026, ông Lê Tiến Lam thông tin nội dung tại kỳ họp.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: ĐT

HĐND tỉnh cũng cho ý kiến vào các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, TAND, VKSND và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Nguyễn Doãn Anh cho rằng, năm 2025 có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, trong khi năm 2026 mang ý nghĩa chiến lược khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: ĐT

Ông Nguyễn Doãn Anh, đề nghị các đại biểu đánh giá toàn diện kết quả năm 2025, phân tích và dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch năm 2026; từ đó đề xuất các giải pháp đột phá, khả thi.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu các đại biểu cần thảo luận sâu về triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, nhất là 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Cụ thể, các đại biểu cần tập trung thảo luận đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển công nghiệp chế biến – chế tạo, dịch vụ giá trị gia tăng cao, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số và năng lượng, phấn đấu giữ tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 11% trở lên.

Trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết triệt để các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, mặt bằng, hạ tầng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh.

Ở lĩnh vực văn hóa – xã hội, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong hai ngành này và hoàn thiện cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao, ông Nguyễn Doãn Anh thông tin.

Tại kỳ họp, ông Mai Xuân Liêm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Theo đó, năm 2025 Thanh Hóa hoàn thành và vượt 21/25 chỉ tiêu chủ yếu. GRDP ước tăng 8,27%, đứng thứ 15 cả nước; quy mô GRDP đạt 333.617 tỉ đồng, cao nhất vùng Bắc Trung Bộ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 226.664 tỉ đồng, tăng 16%.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước đạt 54.952 tỉ đồng, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Thanh Hóa trình bày báo cáo tóm tắt. Ảnh: ĐT

Ông Mai Xuân Liêm thông tin toàn tỉnh có 3.510 doanh nghiệp thành lập mới, vượt 17% kế hoạch; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trước thời hạn; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 37 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong hai ngày 8 và 9-12.