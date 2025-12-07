Tôn vinh 27 điển hình học tập và làm theo gương Bác khu vực phía Nam 07/12/2025 07:02

(PLO)- Chương trình giao lưu các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 đã tôn vinh 27 cá nhân, 4 mô hình tiêu biểu, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Tối 6-12, tại phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam” năm 2025.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại chương trình. Ảnh: TT

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, việc học tập và làm theo gương Bác từ lâu đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của địa phương.

Toàn bộ 100% tổ chức cơ sở đảng cùng 100% cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, viết cam kết rèn luyện, nêu gương và xem đó là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại hằng năm.

Gặp gỡ giao lưu gương điển hình tại chương trình. Ảnh: TT

Theo ông Thái, phong trào đã tạo chuyển biến rõ rệt về ý thức và hành động, lan tỏa nhiều mô hình hay và cách làm hiệu quả ở nhiều lĩnh vực đời sống. Những tấm gương điển hình góp phần “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.

Ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại chương trình. Ảnh: TT

Tại chương trình, ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Để đáp ứng yêu cầu mới, phong trào học tập và làm theo gương Bác cần được đẩy mạnh theo hướng sáng tạo hơn, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, tạo ra kết quả thực chất hơn và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng nhất.

Giao lưu gương điển hình của Đồn Biên phòng Lai Hòa, TP Cần Thơ. Ảnh: TT

Theo ông Hải, giai đoạn mới đòi hỏi việc làm theo gương Bác phải đi vào thực hành, gắn với tự soi, tự sửa, trở thành lối sống tự giác, bền bỉ của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây không chỉ là yêu cầu tu dưỡng mà còn là văn hoá lãnh đạo và phương pháp hành động cần thiết trong công tác xây dựng Đảng.

Ông khẳng định việc tôn vinh những tấm gương tiêu biểu là việc làm cần thiết nhằm lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, trở thành hệ giá trị cốt lõi và động lực tinh thần cho xã hội.

Ban Tổ chức tuyên dương các gương điển hình tại chương trình. Ảnh: TT

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng rằng với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, cùng ánh sáng dẫn đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, các địa phương phía Nam nói riêng và cả nước nói chung sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, vững bước vào kỷ nguyên phát triển vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Các gương điển hình được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: TT

Dịp này, Ban tổ chức đã tuyên dương 27 điển hình và bốn mô hình tiêu biểu thuộc tám tỉnh, thành khu vực phía Nam đã được tuyên dương vì những việc làm ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với chủ đề “Vì hạnh phúc của nhân dân”.