Khởi tố 2 người đàn ông dụ dỗ, quan hệ với người tâm thần dẫn đến có thai 17/01/2026 17:58

(PLO)- Biết chị D mắc bệnh tâm thần, bị can liên hệ, dụ dỗ chị D quan hệ. Chưa hết, đối tượng còn chia sẻ thông tin cho bạn để quan hệ với chị D, dẫn đến có thai.

Ngày 17-1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Báu (55 tuổi) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chẩm Văn Hồng (55 tuổi, trú tại thôn Đoàn Kết, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội hiếp dâm.

Trước đó, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác của bà LTS (trú tại tỉnh Lạng Sơn) về việc con gái bà là chị NTD (31 tuổi), có tiền sử mắc bệnh tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, bị người khác lạm dụng, xâm hại tình dục dẫn đến có thai.

Bị can Trần Văn Báu tại cơ quan Công an. Ảnh: CAQN

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phân công cán bộ xác minh, giải quyết theo đúng quy định.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 3-2025 đến tháng 5-2025, thông qua việc giới thiệu việc làm cho bà LTS, Hồng biết chị D mắc bệnh tâm thần.

Lợi dụng tình trạng trên, Hồng nhiều lần liên hệ, dụ dỗ chị D đến nhà ăn cơm, ngủ lại qua đêm để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Hồng còn chia sẻ thông tin cho bạn là Báu để đối tượng này tiếp tục dụ dỗ, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị D, dẫn đến nạn nhân mang thai.

Qua vụ việc, Cơ quan điều tra kiến nghị các tổ chức, đoàn thể và gia đình nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, đặc biệt là người mắc bệnh tâm thần, khuyết tật về tâm thần, trí tuệ.

Các cơ quan pháp luật khẳng định sẽ kiên quyết điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, triệt để mọi hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi xâm hại người yếu thế, góp phần xây dựng xã hội công bằng, an toàn, lành mạnh.