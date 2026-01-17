AFC: ‘Đình Bắc lại một lần nữa làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam’ 17/01/2026 16:46

(PLO)- Nguyễn Đình Bắc đang nhanh chóng chứng tỏ mình là người có "đôi chân vàng" của bóng đá Việt Nam sau khi ghi bàn thắng vào lưới U-23 UAE tại giải U-23 châu Á giúp đội nhà tiến vào bán kết.

Trong bài viết với dòng tít: "Đình Bắc lại một lần nữa làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam", liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã bình luận như thế sau chiến thắng đầy cảm xúc với tỉ số 3-2 của U-23 Việt Nam trước U-23 UAE ở tứ kết giải U-23 châu Á.

AFC viết, lần thứ hai liên tiếp, Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik tung vào sân từ băng ghế dự bị và đã thể hiện rất tốt, tiếp tục nâng cao thành tích cá nhân sau bàn thắng tuyệt đẹp giúp Việt Nam đứng đầu bảng A trong trận đấu với Saudi Arabia. Hiện Đình Bắc đã ghi 3 bàn cho U-23 Việt Nam tại giải U-23 châu Á lần này.

Vào sân thay Lê Viktor khi chỉ còn 10 phút nữa là hết hiệp một, Đình Bắc chỉ cần 4 phút để ghi dấu ấn trong trận tứ kết gặp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), kiến ​​tạo bàn thắng mở tỷ số cho Nguyễn Lê Phát, giúp đội bóng Đông Nam Á giành chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ.

Đình Bắc cho biết anh ra sân với chỉ thị rõ ràng từ HLV trưởng Kim Sang-sik. Chia sẻ trên AFC, Đình Bắc cho biết, "HLV dặn tôi rằng đối thủ sẽ lùi sâu nên chúng tôi cần kiểm soát khoảng trống giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa của họ, gây áp lực lên họ. Tôi đã làm đúng như vậy và tạt bóng cho Lê Phát ghi bàn”.

AFC tiếp tục ca ngợi Đình Bắc, "Điều tuyệt vời hơn nữa đến từ tiền đạo đầy tốc độ của U-23 Việt Nam trong hiệp hai, khi anh thực hiện một pha đánh đầu ngược khéo léo từ đường chuyền của Phạm Minh Phúc để đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước UAE lần thứ hai".

Bóng đá Việt Nam đang sở hữu một tài năng hiếm có là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. ẢNH: AFC

Tuy nhiên, UAE lại gỡ hòa 2-2 chỉ sau sáu phút và Đình Bắc thừa nhận trận đấu có thể đã tuột khỏi tầm tay nếu Việt Nam không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đình Bắc nói thêm, “Khi chúng tôi ghi bàn rồi lại để thủng lưới hai lần, tôi nghĩ chúng tôi cần bình tĩnh lại, kiểm soát bóng và bắt đầu gây sức ép để giành lại thế trận.

Khi bàn thắng thứ ba đến, chúng tôi quyết tâm bảo vệ lợi thế dẫn trước tốt hơn trước và chúng tôi đã làm được điều đó. Tôi biết người hâm mộ rất vui mừng với chiến thắng tuyệt vời này. Bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, sau đó sẽ phân tích trận đấu và xem chúng tôi đã làm tốt ở đâu và chưa tốt ở đâu để có thể cải thiện cho trận bán kết (gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc)".