HLV Broli: 'U-23 UAE ra về với niềm tự hào và hài lòng' 17/01/2026 13:01

(PLO)- HLV Marcelo Broli tự hào về màn trình diễn của đội tuyển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) dù để thua U-23 Việt Nam với tỷ số 3-2 trong hiệp phụ ở tứ kết giải U-23 châu Á.

Dù thất vọng vì bị loại khỏi giải đấu sau khi thua U-23 Việt Nam 2-3 ở tứ kết giải U-23 châu Á, HLV Marcelo Broli của U-23 UAE vẫn khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò khi họ hai lần nỗ lực gỡ hòa trước khi để thua trong hiệp phụ.

“Việt Nam đã chơi rất khó lường như chúng tôi dự đoán”, HLV Marcelo Broli của U-23 UAE nói sau trận đấu, “Họ là một đội bóng thích chơi phản công, tốc độ nhanh và đã chơi tốt trong trận đấu. Chúng tôi rất buồn vì thất bại nhưng đồng thời, tôi rất tự hào về nỗ lực và màn trình diễn của các cầu thủ. Chúng tôi sẽ trở về với niềm tự hào và sự hài lòng".

Junior Ndiaye (phút 42) và Mansoor Al Menhali (phút 68) ghi bàn gỡ hòa cho UAE sau khi Nguyễn Lê Phát (phút 39) và Nguyễn Đình Bắc (phút 62) hai lần đưa U-23 Việt Nam vươn lên dẫn trước, trước khi bàn thắng quyết định của Phạm Minh Phúc trong hiệp phụ ấn định chiến thắng 3-2 cho Việt Nam.

HLV Marcelo Broli của U-23 UAE. ẢNH: AFC

Việc dừng bước ở vòng tứ kết giải U-23 châu Á không nằm trong kế hoạch của UAE nhưng sự tiến bộ mà các cầu thủ thể hiện trong bốn trận đấu đã khiến chiến lược gia người Uruguay rất phấn khởi.

“Chắc chắn rằng trình độ của đội và các cầu thủ đã được cải thiện qua từng trận đấu. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng các trận đấu nhưng tôi tin rằng chúng ta nên tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ để họ có thể sẵn sàng tham gia các trận đấu quốc tế", HLV Broli nói thêm.

UAE đã hai lần gỡ hòa và buộc trận tứ kết phải bước vào hiệp phụ, nhưng chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik rằng các cầu thủ Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực trong 30 phút hiệp phụ đã được đền đáp xứng đáng khi Phạm Minh Phúc ghi bàn thắng quyết định, giúp HLV trưởng người Hàn Quốc noi gương người đồng hương Park Hang-seo dẫn dắt Việt Nam vào bán kết.

“Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì sự cống hiến và nỗ lực của họ,” HLV Kim nói, “Tôi rất tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ trong suốt 120 phút. Từ trận đấu hôm nay, tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao, hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu Á.

Tôi đã dặn các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa trong hiệp phụ vì tôi cảm thấy chúng ta có thể lực tốt hơn các cầu thủ UAE và tôi rất biết ơn vì các cầu thủ đã làm đúng như vậy. Chúc mừng toàn đội vì đã giành quyền vào bán kết. Xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã có mặt trên sân cũng như theo dõi và cổ vũ từ quê nhà”.

Các cầu thủ UAE đổ gục xuống sân sau thất bại trước U-23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Phân tích thêm về diễn biến trong hiệp phụ, HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam cho biết yếu tố thể lực và tinh thần đã đóng vai trò quyết định: “Trước khi bước vào hiệp phụ, các cầu thủ đều rất mệt, nhưng tôi nhận thấy thể trạng của chúng tôi nhỉnh hơn đối thủ. Vì vậy, tôi chỉ đạo toàn đội tiếp tục dâng cao tấn công. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quyết chiến và thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật”.