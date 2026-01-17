MU ngày càng tự tin chiêu mộ thành công ngôi sao giá 100 triệu bảng 17/01/2026 12:47

MU đang hướng tới kỳ chuyển nhượng mùa hè, thời điểm đội chủ sân Old Trafford sẽ thuê một HLV dài hạn và sử dụng thị trường chuyển nhượng để cải tổ toàn diện hàng tiền vệ. Tờ The Sun (Anh) đưa tin, MU ngày càng tự tin chiêu mộ thành công ngôi sao giá 100 triệu bảng Anh. Đó là ai?

Theo các nguồn tin, Manchester United ngày càng tự tin hơn rằng họ sẽ có thể chiêu mộ Carlos Baleba từ Brighton trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Manchester United đã ngưỡng mộ tiền vệ người Cameroon này từ lâu và tin rằng cơ hội của họ đang ngày càng tăng lên.

MU không hề giấu giếm sự quan tâm của họ đối với ngôi sao của Premier League Baleba, người từng là một trong những mục tiêu hàng đầu của họ trước khi mùa giải 2025/26 bắt đầu. Brighton đã kiên quyết giữ vững lập trường vào mùa hè, đưa ra mức giá hơn 100 triệu bảng Anh cho Baleba.

Brighton vẫn tiếp tục khẳng định công khai rằng Baleba không phải để bán, nhưng Manchester United vẫn đang theo dõi tiền vệ 22 tuổi này. Và họ đang nuôi hy vọng rằng một thỏa thuận có thể được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới, một phần là do phong độ của Baleba dần sa sút dưới thời HLV Fabian Hurzeler.

Lãnh đạo MU ngày càng tự tin chiêu mộ được Baleba vào mùa hè. ẢNH: EPA

Tờ The Sun (Anh) đưa tin rằng Manchester United "ngày càng tự tin" sẽ chiêu mộ được Baleba trong mùa hè, khi họ đang lên kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ. Baleba còn hợp đồng với Brighton đến tháng 6 năm 2028, nhưng Brighton đã nhiều lần chứng tỏ họ sẵn sàng bán cầu thủ vì tin tưởng vào hệ thống tuyển quân của mình trong việc tìm người thay thế.

Baleba có thể không phải là tân binh duy nhất có khả năng gia nhập Old Trafford trong mùa hè này, khi MU hy vọng sẽ chiêu mộ nhiều hơn một tiền vệ trung tâm. Elliot Anderson của Nottingham Forest, Adam Wharton của Crystal Palace và Alex Scott của Bournemouth cũng đang được MU theo dõi.

Casemiro dự kiến ​​sẽ rời MU khi hợp đồng của anh hết hạn vào tháng Sáu, trong khi đó, tương lai của Bruno Fernandes đang bị lung lay sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải. Ngoài ra, Kobbie Mainoo đang gặp nhiều bất ổn mùa này do sự quan tâm từ Napoli.

Hiện tại, Manchester United đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Michael Carrick nhưng sẽ bổ nhiệm người kế nhiệm lâu dài cho Amorim vào mùa hè. Trong khi danh tính của HLV mới và quan điểm chiến thuật của họ sẽ định hình kế hoạch chuyển nhượng của MU, ban lãnh đạo "quỷ đỏ" đã bắt đầu làm việc với các mục tiêu cho một mùa hè vô cùng quan trọng.

Liệu Baleba có thể trở thành đồng đội của Bruno Fernandes tại MU vào mùa tới? ẢNH: EPA

Brighton đã chứng tỏ mình là những người đàm phán cứng rắn, từng đưa ra những điều khoản khắt khe để bán các cầu thủ ngôi sao của mình, và phó chủ tịch Paul Barber mới đây đã nêu rõ lập trường của họ. Ông Barber nói, “Chúng tôi không nhận được cuộc gọi nào từ Old Trafford, không có cuộc gọi nào từ bất kỳ ai có liên quan đến Manchester United.

Chúng tôi không có kế hoạch hay mong muốn bán Carlos Baleba trong kỳ chuyển nhượng này hay bất kỳ kỳ chuyển nhượng nào trong tương lai. Chúng tôi biết Baleba là một cầu thủ tài năng và tôi chắc chắn cậu ấy có rất nhiều lựa chọn phía trước trong tương lai. Đối với chúng tôi, Baleba là một cầu thủ quan trọng trong nửa sau của mùa giải và chúng tôi mong chờ được đón cậu ấy trở lại sau AFCON".

Trong khi đó, chủ tịch Brighton Tony Bloom trả lời tờ The Argus, “Tôi không nghĩ Baleba là một câu chuyện dài kỳ. Manchester United đã bày tỏ sự quan tâm, và chúng tôi nói rằng cậu ấy không thể chuyển nhượng trong mùa hè này và họ đã rút lui".