Hiểu Minh đứng đầu giải U-23 châu Á ở 1 chỉ số 16/01/2026 12:15

(PLO)- U-23 Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ bước vào trận tứ kết giải U-23 châu Á với sự tự tin ngang nhau về việc tiến vào vòng tiếp theo.

Vào lúc 22 giờ 30 hôm nay 16-1, U-23 Việt Nam sẽ đối đầu với U-23 UAE ở tứ kết giải U-23 châu Á trên sân vận động Prince Abdullah Al Faisal Sports City (Jeddah, Saudi Arabia). Trong khi HLV Kim Sang-sik kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng ở vòng bảng, thì HLV Marcelo Broli của UAE lại lạc quan rằng các cầu thủ của ông sẽ vượt qua thử thách và lần đầu tiên tiến vào bán kết.

U-23 Việt Nam xuất sắc đứng đầu bảng A với thành tích toàn thắng 3 trận, trong khi UAE phải vượt qua một Syria mạnh mẽ để giành vị trí á quân bảng B. Mặc dù thừa nhận UAE có lợi thế về thể lực so với Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ của các đội bóng Đông Nam Á ở vòng bảng.

“Mỗi cầu thủ UAE đều có khả năng rất cao nên chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng,” HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam cho biết, “Họ mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn chúng tôi về thể lực, nhưng về kỹ thuật và tổ chức, tôi cảm thấy chúng tôi tốt hơn.

Chúng tôi cần tận dụng tốt ngày nghỉ thêm của mình (Việt Nam hơn UAE 1 ngày nghỉ). Kết quả vòng bảng của chúng tôi cho thấy bóng đá Đông Nam Á mạnh mẽ như thế nào, nhưng chúng tôi vẫn chưa dừng lại và tôi khao khát đạt được nhiều hơn nữa tại giải đấu này".

U-23 Việt Nam sẽ đối đầu với U-23 UAE ở tứ kết. ẢNH: AFC

Một trở ngại tiềm tàng đối với U-23 Việt Nam là thể trạng của tiền đạo ngôi sao Nguyễn Đình Bắc, người đã ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 1-0 trước Saudi Arabia hôm thứ Hai, nhưng thầy Kim tin rằng đội bóng của ông có thể đối phó với mọi tình huống.

Trong khi đó, HLV Broli của UAE đã giảm nhẹ tầm quan trọng của việc Việt Nam có thêm một ngày nghỉ ngơi. Ông Broli cho rằng các cầu thủ của ông đang tận dụng đà thắng lợi khi đã tiến đến giai đoạn này của giải đấu.

“Chúng tôi biết mình sẽ đối đầu với một đội bóng mạnh, vững chắc và đoàn kết, đặc biệt là trong khâu phòng ngự với những pha chuyển đổi trạng thái nhanh", HLV Broli của U-23 UAE nói, “Nhưng chúng tôi kỳ vọng rất cao rằng mình có thể vượt qua họ để tiếp tục tiến xa hơn trong giải đấu.

Trong một giải đấu kiểu này, phục hồi thể lực là một trong những khía cạnh quan trọng nhất. Chúng tôi rất tin tưởng các cầu thủ của mình sẽ có phong độ tốt, và động lực cũng rất quan trọng ở giai đoạn này của giải đấu. Chúng tôi tràn đầy năng lượng và tự tin sẽ cống hiến một trận đấu hay".

Trước trận tứ kết giữa hai đội, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra con số thống kê thị. Theo đó, đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam và UAE gặp nhau ở vòng loại trực tiếp của giải U-23 châu Á, trong đó UAE bất bại trong hai lần gặp nhau ở vòng bảng (1 thắng, 1 hòa); cả hai đội đều thua trong cả ba trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại giải đấu này.

Bên cạnh đó, U-23 Việt Nam chỉ để thủng lưới một bàn trong giải đấu hiện tại, con số thấp nhất ở vòng bảng trong một mùa giải của thầy trò ông Kim. Trên thực tế, hai trận giữ sạch lưới của Việt Nam trong chiến dịch này là thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay (cùng với năm 2018 và 2020).

Hiểu Minh có nhiều pha cản phá nhất giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Ngoài ra, UAE chỉ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 38,8% tại giải lần này, thấp thứ hai trong số các đội, chỉ sau Lebanon (35,9%); đây là tỷ lệ thấp nhất của UAE trong trong bốn kỳ U-23 châu Á gần đây.

Đặc biệt, AFC chỉ ra hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh của U-23 Việt Nam đã cản phá 10 cú sút ở vòng bảng, nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào ở giai đoạn này của giải đấu trong bốn kỳ gần đây. Cầu thủ duy nhất khác cản phá được nhiều cú sút như vậy trong toàn bộ chiến dịch trong khoảng thời gian này là Husniddin Aliqulov của Uzbekistan vào năm 2020.

Cuối cùng, Richard Akonnor (UAE) thắng 30 pha tranh chấp bóng bổng ở vòng bảng, ngang bằng với Anas Al Khab của Jordan, chỉ có Majid Rashid (34 pha năm 2020) thắng nhiều pha tranh chấp bóng bổng hơn cho UAE trong một kỳ U-23 châu Á trong bốn kỳ gần đây.