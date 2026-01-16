U-23 Việt Nam đá 8 trận, thua UAE 5 lần, nhưng… 16/01/2026 11:43

(PLO)- Ở cấp độ trẻ, U-23 Việt Nam vẫn chưa một lần ca khúc khải hoàn trước U-23 UAE sau 8 lần chạm trán, hòa 3 và thua 5, nhưng vào đêm 16-1-2026 sẽ khác.

Lúc 22 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 16-1, thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận tứ kết U-23 châu Á 2026 với quyết tâm lật trang lịch sử, hướng đến chiến thắng đầu tiên để U-23 Việt Nam mở đường vào bán kết và nối dài hành trình đáng nhớ.

Trước thềm đại chiến, đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ niềm tự hào khi lần thứ ba liên tiếp cùng U-23 Việt Nam góp mặt ở vòng tứ kết giải châu lục. Anh cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu rõ đây là thử thách nặng ký. Dù vậy, mục tiêu của Việt Nam không dừng lại ở tốp 8 mà muốn đi xa hơn nữa. Văn Khang tin trận đấu sắp tới sẽ rất đáng xem bởi tính chất loại trực tiếp luôn đòi hỏi bản lĩnh và sự chính xác trong từng khoảnh khắc.

Về công tác chuẩn bị, thủ quân U-23 Việt Nam cho biết đội đã họp chiến thuật, xem băng hình để mổ xẻ điểm mạnh, điểm yếu của U-23 UAE. Theo tiền vệ của Viettel, đối phương sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, tuy nhiên chìa khóa của Việt Nam vẫn nằm ở việc tuân thủ nghiêm đấu pháp ban huấn luyện đề ra, chơi tập trung và gắn kết.

Văn Khang tự tin vào chiến thắng cho Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Nhìn lại những lần dừng bước ở tứ kết trước đây, anh rút ra bài học quan trọng là phải duy trì sự tỉnh táo ở mức cao nhất, hạn chế sai sót nhỏ vì chỉ một tình huống cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Bên kia chiến tuyến, U-23 UAE vào tứ kết với vị trí nhì bảng B sau 3 trận thắng 1, hòa 1, thua 1. Dù vậy, màn trình diễn ở vòng bảng của đại diện Tây Á chưa tạo cảm giác thuyết phục. Thống kê kiểm soát bóng cho thấy họ thường rơi vào thế bị động khi gặp U-23 Syria (39% cầm bóng trong trận hòa 1-1), U-23 Nhật Bản (41% khi thua 0-3) và U-23 Qatar (45% ở trận thắng 2-0). Những con số này cho thấy UAE không mạnh trong việc áp đặt thế trận, thiên về phòng ngự và chờ thời cơ phản công.

Hàng thủ UAE cũng liên tục chịu sức ép lớn. Sau ba trận, họ phải đối mặt tổng cộng 32 cú dứt điểm từ các đối thủ: Nhật Bản tung 11 cú sút, Syria tới 16 và Qatar 5. Việc phòng ngự từ xa và khả năng đánh chặn ở trung tuyến của UAE bị đặt dấu hỏi. Ở chiều ngược lại, đội bóng này chỉ tạo ra 17 pha dứt điểm sau ba trận, khá khiêm tốn nếu đặt cạnh các ứng viên hàng đầu.

UAE không quá mạnh ở mùa giải này. Ảnh: TAFC.

Trên lý thuyết, UAE là đối thủ mà Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua. Nhưng vấn đề nằm ở quá khứ đối đầu: 5 lần gặp gần nhất trên mọi đấu trường, Việt Nam hòa 1 và thua 4. Trong chuỗi trận đó, U-23 Việt Nam ghi 2 bàn nhưng thủng lưới tới 12 lần, thậm chí hai trận gần đây nhất đều thua đậm 0-3 và 0-4.

Dẫu vậy, ở vòng knock out, lịch sử chỉ mang tính tham khảo. Việt Nam từng phá lệ bằng chiến thắng trước chủ nhà Saudi Arabia ở vòng bảng, trong bối cảnh trước đó cũng chưa từng thắng đối thủ này. Hiện tại, phong độ của U23 Việt Nam rất cao với tỷ lệ thắng tuyệt đối dưới thời HLV Kim Sang-sik. Chỉ cần chơi đúng sức, giữ cái đầu lạnh và tận dụng cơ hội tốt hơn, cửa thắng UAE là nằm trong tầm tay.