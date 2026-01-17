FAM thừa nhận bóng đá Malaysia đối mặt án phạt gây sốc từ FIFA 17/01/2026 15:15

Mặc dù đã kháng cáo lên Tòa án Thể thao Trọng tài Quốc tế (CAS) chống lại quyết định đình chỉ thi đấu 1 năm của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đối với bảy cầu thủ nhập tịch dạng di sản vì cáo buộc làm giả giấy tờ, ưu tiên của liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn là đảm bảo rằng chính nền bóng đá nước này không bị đình chỉ hoạt động.

Động thái như vậy có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái bóng đá Malaysia. Vấn đề này đã được chủ tịch lâm thời của FAM, Datuk Yusoff Mahadi, nêu ra, ông thừa nhận có những lo ngại về khả năng bóng đá Malaysia bị FIFA đình chỉ mọi hoạt động.

Ông Datuk Yusoff Mahadi cho rằng những phát biểu của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Datuk Windsor Paul John, người không loại trừ khả năng FAM bị đình chỉ hoạt động do những yếu kém trong quản trị, cần được xem xét nghiêm túc.

"Dù Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra phán quyết thế nào, đối với tôi nó sẽ không có tác động gì. Hiện tại, chúng tôi quan tâm hơn đến tuyên bố của ông Datuk Windsor và đó là điều chúng tôi cần tập trung vào", chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahad bày tỏ sự lo ngại, "Bởi vì bất kể quyết định của CAS là gì, FIFA vẫn có quyền đình chỉ chúng tôi hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên đánh giá riêng của họ. Hiện tại, chưa cần nghĩ đến CAS, điều chúng ta cần đảm bảo là FAM không bị đình chỉ hoạt động".

FAM thừa nhận nguy cơ bóng đá Malaysia bị FIFA đình chỉ mọi hoạt động. ẢNH: NST

Theo thông tin được tờ New Straits Times (Malaysia) chia sẻ, một trong những phương án để ngăn chặn việc FAM bị đình chỉ hoạt động là khôi phục cơ cấu quản trị nội bộ nhằm lấy lại lòng tin của FIFA. Giải pháp lý tưởng nhất là toàn bộ ban chấp hành FAM từ chức, tiếp theo là tổ chức bầu cử mới để tái cơ cấu, cải tổ và thực hiện các biện pháp khắc phục trong nội bộ tổ chức.

Hình ảnh của FAM đã bị ảnh hưởng xấu trên trường quốc tế sau khi FIFA áp đặt các khoản phạt và án treo giò đối với bảy cầu thủ nhập tịch dạng di sản bị cáo buộc làm giả giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh dòng họ để đại diện cho Malaysia.

FIFA cũng yêu cầu FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ trong số bảy người - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. FIFA cũng xử thua tuyển Malaysia 0-3 trong 3 trận giao hữu vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai phạm.