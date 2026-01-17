Đình Bắc: ‘Việt Nam tiến lên’ 17/01/2026 14:30

(PLO)- (PLO)- Cả đội trưởng Văn Khang và đội phó Đình Bắc đều gửi lời cảm ơn người hâm mộ sau chiến thắng đầy cảm xúc của U-23 Việt Nam trước U-23 UAE ở tứ kết giải U-23 châu Á.

Đêm qua 16-1, U-23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U-23 UAE 3-2 sau hai hiệp phụ ở tứ kết giải U-23 châu Á, để tiến vào bán kết gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc. Trận bán kết sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 20-1.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik, đội trưởng Khuất Văn Khang và đội phó Nguyễn Đình Bắc của U-23 Việt Nam đều gửi lời cảm ơn và tri ân người hâm mộ. Văn Khang vui mừng chia sẻ, “Toàn đội dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Xin cám ơn người hâm mộ rất nhiều”.

Trong khi đó, Đình Bắc, cầu thủ có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong trận đấu, cho biết, Xin chào người hâm mộ Việt Nam. Chúng em một lần nữa thắng 1 trận ở giải U-23 châu Á. Chúng em xin dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ. Hy vọng là người hâm mộ luôn đồng hành cùng chúng em. Chúng em sẽ thi đấu với tinh thần, dòng máu Việt Nam để mang về vinh quang cho tổ quốc. Chúng em sẽ chiến đấu hết mình”. Cuối cùng, Đình Bắc hét rất to ngay trên sân, “Việt Nam tiến lên”.

Đình Bắc và Văn Khang ăn mừng bàn thắng vào lưới UAE. ẢNH: AFC

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam nói, "Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã có mặt trên sân cũng như theo dõi và cổ vũ từ quê nhà. Trận đấu này một lần nữa cho thấy U-23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu Á. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ và thực sự tự hào về tập thể này”.

Đáng chú ý, khi tỉ số là 2-2 và hai đội bước vào hiệp phụ, ông Kim nhận thấy các cầu thủ đối phương đã xuống sức và chỉ đạo các học trò dâng cao tìm bàn thắng, thành quả là bàn thắng quyết định của Minh Phúc ngay hiệp phụ thứ nhất.

Phân tích về diễn biến trong hiệp phụ, HLV Kim Sang Sik cho biết yếu tố thể lực và tinh thần đã đóng vai trò quyết định: “Trước khi bước vào hiệp phụ, các cầu thủ đều rất mệt, nhưng tôi nhận thấy thể trạng của chúng tôi nhỉnh hơn đối thủ. Vì vậy, tôi chỉ đạo toàn đội tiếp tục dâng cao tấn công. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quyết chiến và thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật”.

HLV Kim Sang-sik vui mừng với chiến thắng của Việt Nam. ẢNH: AFC

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng lý giải những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt, sau khi 2 lần U-23 Việt Nam vươn lên dẫn trước rồi đều bị UAE bắt kịp từ những tình huống bóng bổng.

Ông Kim nói, “Tôi đưa Phi Hoàng vào sân từ hiệp hai để tăng cường khả năng phòng ngự biên, hạn chế các quả tạt của đối phương và cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi nhận thấy một số cầu thủ UAE, đặc biệt ở hai biên, đã xuống sức, vì vậy tôi tung vào sân những cầu thủ có tốc độ và sức mạnh để tận dụng thời cơ. Điều đó đã phát huy hiệu quả”.

Theo HLV Kim Sang-sik, thành công của Việt Nam là kết quả của sự hy sinh và nỗ lực bền bỉ: “Chúng tôi có mặt ở vòng bán kết nhờ mồ hôi, công sức và tinh thần cống hiến của toàn đội. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để đón nhận thử thách mới và vượt qua những giới hạn của chính mình”.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng thành tích vào bán kết giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Hướng tới trận bán kết U-23 châu Á, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện sẽ theo dõi, phân tích kỹ lưỡng cặp đấu giữa U-23 Uzbekistan và U-23 Trung Quốc diễn ra vào đêm nay 17-1 để xác định đối thủ: “Toàn đội đang có thể trạng khá tốt. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục đón nhận thử thách, vượt qua các giới hạn và tôi tin rằng U-23 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng để tiến vào trận chung kết”.

Tài năng chiến thuật của Kim sẽ được thử thách một lần nữa trong trận bán kết vào thứ Ba tuần tới gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc, khi cựu HLV trưởng của Jeonbuk Hyundai Motors FC đặt mục tiêu tiếp tục noi gương người đồng hương Park Hang-seo bằng cách dẫn dắt U-23 Việt Nam vào chung kết giải U-23 châu Á.