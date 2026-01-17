Khởi tố 'Phú Tử' tấn công người trong phòng xét xử của toà án 17/01/2026 20:49

Ngày 17-1, thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Vũ Hoàng Phú (26 tuổi, thường trú xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 12-8- 2025, tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, Vũ Hoàng Phú có hành vi sử dụng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung ngay trong phòng xét xử trong lúc lực lượng Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp đang áp giải bị cáo rời khỏi phòng xét xử.

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Phú. Ảnh: Công an Đồng Nai

Sự việc xảy ra khiến cho phiên tòa bị náo loạn, gây cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của Tòa án nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau một thời gian lập hồ sơ, thu thập các chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Phú về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.