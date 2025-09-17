Một phụ nữ bị tạm giữ vì livestream sai sự thật, gây rối tại trụ sở UBND xã 17/09/2025 18:31

(PLO)- Một phụ nữ tại tỉnh Tây Ninh vừa bị tạm giữ hình sự do có hành vi gây rối trật tự công cộng, có hành vi phản cảm tại trụ sở UBND xã.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa tiến hành tạm giữ hình sự bà Trần Thị Duyên (67 tuổi, cư trú tại ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 16-9, khi bà Duyên đến trụ sở UBND xã Phước Thạnh để phản ánh về tranh chấp đất đai và các vấn đề liên quan đến chế độ thờ cúng liệt sĩ.

Sau khi được cán bộ địa phương tiếp nhận, giải thích và vận động thực hiện theo quy định về thi hành án, bà Duyên không đồng tình, lớn tiếng phản ứng, đồng thời sử dụng điện thoại cá nhân để phát trực tiếp lên mạng xã hội với nội dung được cho là sai sự thật.

Dù được lực lượng chức năng mời rời khỏi trụ sở, bà Duyên tiếp tục la hét, có lời lẽ xúc phạm lãnh đạo xã và có hành động phản cảm như cởi quần áo trước cổng UBND xã, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã củng cố chứng cứ, ra lệnh bắt người để tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Trần Thị Duyên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bà Trần Thị Duyên bị tạm giữ hình sự.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, bà Duyên là người từng nhiều lần khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai cá nhân. Các vụ việc đã được Tòa án các cấp xem xét và đưa ra phán quyết có hiệu lực. Tòa án Nhân dân Tối cao cũng đã có văn bản bác đơn, trong khi UBND tỉnh Tây Ninh thông báo từ chối tiếp công dân và chấm dứt tiếp nhận đơn thư khiếu nại từ bà Duyên.

Tuy nhiên, bà Duyên vẫn tiếp tục đến các cơ quan như Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra… để phản ánh, khiếu nại. Trong quá trình này, bà nhiều lần có hành vi gây mất trật tự tại các trụ sở công quyền, sử dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung bị cho là xúc phạm đến uy tín của tổ chức, cá nhân, trong đó có cán bộ và lãnh đạo các cấp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.