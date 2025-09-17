Vụ tố cáo nhập thực phẩm bẩn vào trường tiểu học: Hiệu trưởng khẳng định đã xử lý kịp thời 17/09/2025 11:53

(PLO)- Nhiều phụ huynh lo lắng khi thực phẩm bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương bị tố có dấu hiệu bất thường, hiệu trưởng khẳng định đã xử lý kịp thời.

Ngày 17-9, Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương - Đà Lạt) đã có báo cáo gửi lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt liên quan phản ánh việc thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú có dấu hiệu bất thường, gây lo lắng cho nhiều phụ huynh.

Một bữa ăn của các em học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo báo cáo, năm học 2024-2025 trường tổ chức bán trú cho 720 học sinh, ký hợp đồng với 5 đơn vị cung cấp thực phẩm: Trong đó có 2 nhà cung cấp tại các phường Langbiang – Đà Lạt và phường Lâm Viên – Đà Lạt; 3 nhà cung cấp tại địa bàn xã Đức Trọng, xã Hiệp Thạnh. Theo Trường Tiểu học Trưng Vương, tất cả các nhà cung cấp đều có đầy đủ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và các giấy tờ liên quan.

Trong quá trình chế biến, bộ phận nhà bếp phản ánh có những ngày thịt sau khi luộc lên bị xanh, tôm luộc đen đầu, bò viên đông lạnh, xương có mùi. Hiệu trưởng Nguyễn Thái Quỳnh Nga khẳng định những thực phẩm này đều đã được trả lại hoặc thay thế, không sử dụng cho bữa ăn của học sinh.

“Các trường hợp thực phẩm có dấu hiệu bất thường đều được xử lý ngay. Chúng tôi niêm phong, lưu mẫu tại phòng y tế để phục vụ kiểm tra” – bà Nga nêu trong báo cáo.

Bà Nga cũng cho biết, chiều 16-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với trường và đơn vị đã cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan. “Chúng tôi đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an nên chưa thể thông tin thêm” – bà Nga nói.