Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh vụ tố cáo nhập thực phẩm bẩn vào trường tiểu học 16/09/2025 16:01

(PLO)- Liên quan đến đơn tố cáo một trường tiểu học trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt nhập thực phẩm phục vụ bán trú không bảo đảm chất lượng, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã làm việc bước đầu với nhà trường.

Trong ngày 16-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Sở Y tế và các đơn vị liên quan đến Trường Tiểu học Trưng Vương làm việc về thông tin “thực phẩm bẩn” xuất hiện trên không gian mạng, gây tâm lý bất an cho phụ huynh.

Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác minh vụ việc. Ảnh: CHÍNH PHONG

Theo nội dung đơn tố cáo lan truyền trên mạng xã hội, trong năm học 2024-2025, bếp ăn bán trú của trường nhiều lần tiếp nhận thực phẩm không bảo đảm chất lượng; thịt heo, bò bị cho là có dấu hiệu ôi hỏng, bốc mùi. Dù cấp dưỡng và giáo viên đã phản ánh, việc xử lý từ phía lãnh đạo nhà trường bị cho là chưa quyết liệt, khiến phụ huynh lo ngại sức khỏe học sinh.

Sau nhiều lần kiến nghị, ngày 2-6-2025, dưới sự can thiệp của công đoàn và chi bộ, nhà trường tổ chức cuộc họp góp ý. Tại đây, tập thể cấp dưỡng tiếp tục nêu tình trạng nhiều lô hàng kém chất lượng được đưa vào bếp. Ngày 4-6-2025, tập thể bếp đề nghị được họp với phụ huynh để thông tin rõ về bữa ăn bán trú, nhưng đến ngày 15-9 vẫn chưa thực hiện.

Bàn ăn trong Trường Tiểu học Trưng Vương. Ảnh: CHÍNH PHONG

Tại cuộc họp khẩn giữa các bên, đến chiều 16-9, theo tìm hiểu của chúng tôi, PA05 và các đơn vị liên quan vẫn đang xác minh, làm rõ các nội dung nêu trong đơn; hiện chưa có kết luận chính thức.

Một lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết địa phương đã nắm nội dung tố cáo, đang phối hợp cơ quan chức năng làm việc với nhà trường và người đứng tên đơn. Bên cạnh việc xác minh phản ánh, phường cũng rà soát toàn diện để bảo đảm chất lượng bữa ăn của học sinh trên địa bàn, không chỉ riêng Trường Tiểu học Trưng Vương.

Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: CHÍNH PHONG

Việc một trong 2 em học sinh nhập viện nghi do ăn thực phẩm trong bữa ăn của nhà trường như trong đơn tố cáo cần được cơ quan chức năng làm rõ. Nguyên nhân là có nhiều em ăn bữa ăn trên nhưng chỉ có hai em bị nghi ngộ độc thực phẩm.