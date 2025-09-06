Lâm Đồng: Công an trắng đêm cứu dân bị cô lập trong lũ dữ 06/09/2025 10:31

(PLO)-Trong lũ dữ, công an là chỗ dựa để dân tìm đến, để gửi gắm cả tính mạng và niềm tin – đó là cảm nhận chung của bà con xã Hiệp Thạnh sau một đêm trắng cùng lực lượng cứu hộ.

Mưa lớn kéo dài tối ngày 5-9, nhiều khu vực của tỉnh Lâm Đồng bị ngập. Nước lũ dâng nhanh, dòng chảy xiết khiến bốn thôn K’Long, K’Rèn, Định An và Tân An (xã Hiệp Thạnh) bị cô lập hoàn toàn.

Trong tình cảnh đó, hình ảnh những chiến sĩ công an, dân quân và lực lượng cứu nạn cứu hộ khẩn trương lao vào vùng lũ, cứu người dân trong đêm tối, đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả cộng đồng.

Cứu hộ dân trong lũ dữ

Công an phối hợp với các lực lượng đưa người dân ra khỏi khu vực bị cô lập

Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Lâm Đồng, từ 19 giờ ngày 5-9, khi nhận tin mưa lớn diện rộng gây ngập, Trung tá Phan Hữu Sơn, Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh đã lập tức bố trí lực lượng trực chốt tại các điểm xung yếu, đặc biệt là khu vực thường xuyên bị ngập sâu.

Lúc 0 giờ 30 phút ngày 6-9, Công an xã nhận tin cầu cứu của anh Nguyễn Tài Lộc (21 tuổi, thôn Quảng Hiệp. Con anh – cháu Nguyễn Bảo An Khang – bị bệnh nặng, trong khi nước đã ngập sâu gần 2m, căn nhà bị cô lập hoàn toàn.

Ngay lập tức, Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh cùng Ban CHQS xã tổ chức lực lượng bơi xuồng máy tiếp cận.

Giữa đêm mưa gió, trong tình trạng nước chảy xiết, lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa cháu bé ra ngoài, chuyển gấp đến Trung tâm y tế Đức Trọng cấp cứu.

Trắng đêm giúp dân thoát khỏi lũ dữ

Sau đó, lực lượng này tiếp tục giải cứu thêm ba cháu nhỏ và 20 người dân bị mắc kẹt trong vùng lũ, đồng thời vận chuyển tài sản quan trọng của bà con ra vị trí an toàn.

Không chỉ có xã Hiệp Thạnh, trong cùng thời điểm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cũng liên tiếp xử lý các vụ việc nguy cấp ở nhiều địa bàn khác.

Tại xã Bảo Lâm, mưa lớn đã gây sự cố vỡ đập tràn Minh Rồng, khiến một em nhỏ tử vong do đuối nước. Ở Đồng Kho, một vụ đuối nước khác khiến lực lượng cứu hộ phải xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân.

Tại Hiệp Thạnh, rạng sáng 6-9, lực lượng tiếp tục triển khai cứu hộ tại thôn K’Long, giải cứu hàng chục người dân bị cô lập.

Những con số trong báo cáo khô khan đã phần nào cho thấy sự khốc liệt của mưa lũ, nhưng đằng sau đó là những câu chuyện ấm áp về tình người, nơi công an trở thành chỗ dựa duy nhất trong đêm tối.

"Nếu không có công an xã, chưa chắc mẹ con tôi đã qua khỏi”

Chị Lê Thị Vân (thôn Định An, xã Hiệp Thạnh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc nước lũ tràn vào nhà. Nước dâng nhanh, chỉ còn duy nhất chiếc giường cao là chỗ ngồi tạm cho ba đứa trẻ.

“Nước đã lên mép giường, mấy cháu run rẩy, không còn chỗ nào an toàn. Tôi chỉ còn biết gọi cho anh Sơn – Trưởng Công an xã để cầu cứu. Chỉ ít phút sau, công an xã đã có mặt, đưa các cháu ra ngoài bằng xuồng. Nếu không, chưa chắc mẹ con tôi đã qua khỏi,” chị Vân nghẹn ngào kể lại.

Câu chuyện của chị Vân không phải cá biệt. Anh Nguyễn Tài Lộc cũng rơi vào tình huống sinh tử khi con trai bệnh nặng mà đường đến bệnh viện đã bị lũ chặn đứng.

“Tôi phải lên mạng tìm số điện thoại của anh Sơn. Khi được nghe tiếng công an trả lời ở đầu dây bên kia, tôi như nắm được phao cứu sinh. Chỉ một lúc sau, các anh đã tới, đưa con tôi đến bệnh viện cấp cứu,” anh Lộc xúc động.

Những lời chia sẻ ấy cho thấy công an xã không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự mà còn là những người đầu tiên có mặt, kề vai sát cánh cùng người dân trong tình huống nguy hiểm nhất, là điểm tựa niềm tin trong hoạn nạn.

Khoảng 500 hộ dân ở tỉnh Lâm Đồng bị chia cắt do mưa lũ

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ tối 5-9, khiến 5 thôn ở Hiệp Thạnh bị ngập, khoảng 500 hộ dân chịu ảnh hưởng. Nhiều tài sản của bà con bị thiệt hại, hàng trăm người phải sơ tán. Tuy nhiên, với sự có mặt kịp thời của công an và lực lượng cứu hộ, đã không để xảy ra thảm kịch lớn hơn.

Trận lũ lần này thêm một lần nữa cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng công an cơ sở. Từ việc chủ động nắm tình hình, trực chốt tại các điểm xung yếu, đến khẩn trương ứng cứu, đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm, họ đã làm tất cả để bảo vệ an toàn cho người dân.

Trong hoạn nạn, khi tài sản, thậm chí tính mạng bị đe dọa, người dân càng thấm thía giá trị của sự hiện diện ấy. Công an không chỉ là lực lượng chấp pháp, mà còn là điểm tựa niềm tin, là chỗ dựa để người dân biết rằng họ không bao giờ bị bỏ lại phía sau.