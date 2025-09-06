Xuyên đêm, Cảnh sát PCCC dùng xuồng đưa hàng trăm người dân ra khỏi vùng ngập ở tỉnh Lâm Đồng 06/09/2025 09:23

(PLO)- Cơn mưa lớn khiến nhiều thôn ở xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, bị cô lập, Cảnh sát PCCC&CHCN đã dùng xuồng đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tối 5-9, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại bốn thôn K’Long, K’Rèn, Định An và Tân An (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) khiến toàn bộ khu vực này bị cô lập.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt. Ảnh: PN

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt, phối hợp với Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 cùng cơ quan thường trực, lực lượng Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã Hiệp Thạnh triển khai xuồng cùng các biện pháp tổ chức di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng ngập.

Đến rạng sáng 6-9, khoảng 300 hộ dân đã được đưa đến nơi an toàn.

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang túc trực, thống kê thiệt hại và hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.

Một số hình ảnh Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng hộ trợ người dân trong đêm qua: