‘Minh cô đơn’ bị suy tim, cộng đồng hỗ trợ hơn 800 triệu đồng để chữa bệnh 16/09/2025 22:05

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Minh, thường gọi “Minh cô đơn”, nhập viện vì suy tim nặng, tràn dịch ổ bụng, được cộng đồng chung tay hỗ trợ hơn 800 triệu đồng.

Ngày 16-9, bác sĩ Ngô Đức Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xác nhận bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, còn gọi “Minh cô đơn”, “hiệp sĩ làng đại học TP.HCM”).

Ông Minh từng là nhân vật làm nhiều điều tốt, truyền cảm hứng và đã được báo Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài phản ánh từ những năm trước.

Hơn 800 triệu đồng được cộng đồng tiếp sức “Minh cô đơn” vượt bệnh hiểm nghèo.

Ông Minh nhập viện khoảng một tuần trước trong tình trạng bụng to dần, phù hai chân, khó thở và mệt mỏi. Chẩn đoán ban đầu cho thấy ông bị suy tim nặng, tràn dịch ổ bụng, gan tổn thương. Hiện ông đang nằm tại khoa Tim mạch và dự kiến sẽ xuất viện vào ngày 17-9.

Bác sĩ Tuấn cho biết trong những ngày điều trị, ông Minh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng. Tài khoản kêu gọi ủng hộ chi phí chữa bệnh đã tiếp nhận hơn 800 triệu đồng – gấp nhiều lần mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, ông Minh không muốn tiếp xúc đông người và ngại làm phiền những người đến thăm.

Trước đó, thông tin về ông Minh mắc bệnh hiểm nghèo khiến nhiều thế hệ sinh viên Làng đại học ở Thủ Đức, TP.HCM và cộng đồng mạng xúc động. Suốt hơn 30 năm sống tại đây, ông Minh nổi tiếng với tấm lòng nghĩa hiệp: thường xuyên vá xe, chở đồ miễn phí cho sinh viên nghèo, thậm chí nhiều lần tham gia truy bắt cướp để bảo vệ các bạn trẻ.

Năm 2020, khi bị mất chiếc xe ba gác – phương tiện duy nhất để mưu sinh và giúp đỡ sinh viên, ông được mọi người hỗ trợ mua xe mới cùng 17 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này, ông không giữ lại cho mình mà dùng để mua ba xe máy cũ tặng lại cho sinh viên khó khăn.

Sinh ra đã mồ côi, lớn lên trong cảnh thiếu thốn, nhưng “Minh cô đơn” luôn sống nghĩa tình và lặng lẽ cống hiến cho cộng đồng. Lần này, khi ông bệnh nặng phải nhập viện, chính cộng đồng lại chung tay để tiếp thêm nghị lực cho người đàn ông được xem là “hiệp sĩ của làng đại học”.