Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 16/01/2026 14:47

(PLO)- 100% đại biểu thống nhất giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đang chuẩn bị kết thúc.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội thống nhất thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, xác định các nội dung để tiến hành bầu cử và ấn định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030.

Thực hiện các quy định của Trung ương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Bộ VH-TT&DL tổ chức các hội nghị theo đúng quy trình để giới thiệu nhân sự của Bộ tham gia ứng cử.

Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, tại Hội nghị Ban Thường vụ về việc giới thiệu nhân sự, 100% ý kiến đã thống nhất giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh để đưa ra Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng quán triệt tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và nhận xét bà Lâm Thị Phương Thanh là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, được rèn luyện qua nhiều cương vị công tác quan trọng. Trong quá trình công tác, bà luôn được đánh giá là cán bộ nữ có năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã tin tưởng và tổ chức hội nghị theo đúng quy định.

Bà Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ việc tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn.

100% đại biểu thống nhất giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bà cam kết nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại biểu của Nhân dân, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Kết quả, 100% đại biểu thống nhất giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.