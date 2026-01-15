Ban Nội chính Trung ương giới thiệu ông Lê Minh Trí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 15/01/2026 07:08

Ngày 14-1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự có ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; các lãnh đạo Ban là các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Hồng Quang, Bùi Văn Nghiêm; các Phó Trưởng Ban: Đặng Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương; cùng các trợ lý, thư ký lãnh đạo Ban và toàn thể cử tri Ban Nội chính Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; đồng thời thông tin về quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt, các ý kiến cử tri đều khẳng định ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương là cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực công tác toàn diện, đủ điều kiện, tiêu chuẩn và uy tín để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu chúc mừng đồng chí Lê Minh Trí được giới thiệu ứng cử, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm kiên định và tinh thần trách nhiệm của đồng chí Lê Minh Trí. Trải qua nhiều vị trí công tác, ở cương vị nào đồng chí cũng thể hiện là cán bộ có trí tuệ, mẫn cán, tận tụy, quyết đoán, quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có phương pháp lãnh đạo khoa học, sâu sát, nói đi đôi với làm, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh, đồng chí Lê Minh Trí có khả năng quy tụ, đoàn kết đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực được phân công. Trên cương vị đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng, nhất là trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Minh Trí luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức; có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, khiêm tốn; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tạo được uy tín cao trong cơ quan, được cán bộ, đảng viên tin tưởng, tín nhiệm, xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu trước cử tri Ban Nội chính Trung ương, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo và cử tri cơ quan đã giới thiệu đồng chí tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự mà trước hết là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Minh Trí cho biết, trong quá trình tham gia hoạt động Quốc hội, luôn chấp hành nghiêm trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong công tác tiếp xúc cử tri; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và chuyển tải đầy đủ, kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời, tại các đợt giám sát, chất vấn của Quốc hội, trên cương vị là người đứng đầu ngành, trước đây là Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí luôn chủ động xem xét, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là người đứng đầu cơ quan được phân công phụ trách.

Tại Hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.