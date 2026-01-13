Giới thiệu ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 13/01/2026 14:53

(PLO)- Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với 100% cử tri dự hội nghị biểu quyết.

Văn phòng Tỉnh ủy và Cơ quan Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành các bước quy trình để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác để giới thiệu người của cơ quan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, cơ quan Tỉnh ủy giới thiệu 14 người gồm: Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy bà Phạm Thị Thanh Thủy; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ông Đào Xuân Yên; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ông Nguyễn Văn Hùng; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ông Nguyễn Ngọc Tiến; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy bà Đỗ Thị Toán.

Các ông Nguyễn Lợi Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Toàn Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Bảo, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Mạnh Hà Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Lê Minh Hoàn, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Nguyễn Trọng Xuân, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy.

Với 100% cử tri dự hội nghị biểu quyết, giới thiệu ứng đại biểu Quốc hội khóa XVI Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 14 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy và Cơ quan Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng để bảo đảm tiến độ, chất lượng các bước tiếp theo trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử.

“Quá trình triển khai phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc, quy trình, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ”, Bí thư Thanh Hóa yêu cầu.