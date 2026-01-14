100% đại biểu nhất trí giới thiệu 3 lãnh đạo Bộ Quốc phòng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 14/01/2026 18:00

(PLO)- 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 14-1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều thể hiện sự đồng thuận cao, đánh giá Đại tướng Phan Văn Giang là cán bộ có lý lịch trong sạch, rõ ràng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang được nhận xét có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, khiêm tốn, phong cách công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, liêm chính, nói đi đôi với làm; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội.

Với tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, kiến thức toàn diện và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quản lý, chỉ huy, điều hành Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với Đại tướng Nguyễn Tân Cương, các ý kiến khẳng định đồng chí có lý lịch chính trị rõ ràng, trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương được đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội; có trình độ lý luận, kiến thức quân sự tổng hợp cao, tư duy chiến lược, phong cách lãnh đạo sâu sát, khoa học, dân chủ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: MOD

Trên các cương vị công tác, Đại tướng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đối với Thượng tướng Lê Đức Thái, hội nghị thống nhất đánh giá đồng chí có lập trường tư tưởng kiên định, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; giữ gìn đoàn kết nội bộ, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, lợi ích nhóm.

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Đức Thái được ghi nhận đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, đối sách quan trọng về biên giới, lãnh thổ; tổ chức chỉ huy hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.