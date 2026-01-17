Tai nạn liên hoàn 5 ô tô trên cao tốc, 1 người tử vong, ách tắc kéo dài 17/01/2026 10:40

(PLO)- Tai nạn liên hoàn 5 ô tô trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Nghệ An làm một người tử vong, ách tắc giao thông kéo dài.

Sáng 17-1, Công an tỉnh Nghệ An và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục CSGT) đang phân luồng g8iao thông, tiếp tục điều tra vụ tai nạn trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Nghệ An.

Vụ tai nạn làm xe khách hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 0 giờ 40 phút sáng 17-1, trên đoạn cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa)- Diễn Châu (Nghệ An) thuộc cao tốc Bắc Nam giữa năm xe ô tô mang BKS 89C-326.9x, 29H-282.9x, UN-0369 (biển đăng ký ở nước Lào), 29E-360.1x, 89H-029.0x.

Năm phương tiện nêu trên chạy cùng chiều theo hướng Hà Nội- Nghệ An và vụ tai nạn liên hoàn làm đầu xe khách hư hỏng nặng, một người chết. Bốn xe còn lại cũng tông nhau "dồn toa" hư hỏng.

Vụ tai nạn liên hoàn 5 ô tô làm ách tắc giao thông kéo dài. Ảnh: CTV.

Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông đường sắt Bắc-Nam đoạn qua xã Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, CSGT đã phân luồng cho các phương tiện chạy chiều Hà Nội-TP.HCM đi xuống nút giao Trường Vinh (Hoàng Mai, Nghệ An) hướng ra quốc lộ 1 hoặc đi lên đường Hồ Chí Minh tiếp tục hành trình. Vụ tai nạn làm ách tắc chiều Bắc-Nam đoạn cao tốc nêu trên hơn 5 giờ đồng hồ.