Công an TP Hà Nội giải cứu cô gái có ý định nhảy từ tầng 9 17/01/2026 08:09

(PLO)- Lực lượng cảnh sát nhanh chóng triển khai nệm hơi dưới mặt đất để phòng ngừa tình huống xấu, đồng thời lên tầng 9 tiếp cận giải cứu cô gái.

Sáng 17-1, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đã kịp thời thuyết phục, giải cứu người có ý định nhảy từ trên cao xuống đất.

Lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ nỗ lực tiếp cận từ ngoài lan can tầng 9 giải cứu cô gái

Đêm 16-1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo về việc một người leo ra ngoài lan can tầng 9 của tòa nhà tại số 22 Định Công Thượng, phường Định Công, TP Hà Nội có ý định nhảy xuống.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động xe cứu nạn, cứu hộ cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị cùng xe chỉ huy, cán bộ các đội nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn.

Cô gái được giải cứu an toàn và đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát nhanh chóng triển khai nệm hơi dưới mặt đất để phòng ngừa tình huống xấu. Các chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, nhóm Fast Angel và người thân để tiếp cận, trấn an tâm lý, kiên trì thuyết phục.

Sau hơn một giờ đồng hồ, các lực lượng đã đưa được cô gái vào vị trí an toàn và bàn giao cho cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.